ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Αυγενάκης απαντά στις προτάσεις ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ για προκαταρκτική

Απάντηση στις προτάσεις των ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ- Νέα Αριστερά για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης, κάνοντας λόγο για «αοριστία», «γενικεύσεις» και «έλλειψη στοιχείων» που να στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα.

Ο κ. Αυγενάκης απέδωσε τις κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε «μικροκομματική εκμετάλλευση» και επεσήμανε ότι «ουδέν μεμπτό έχει διαπράξει» κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο, σημείωσε ότι η αναφορά σε 6.000 «δεσμευμένα» ΑΦΜ είναι ανακριβής, καθώς ο πραγματικός αριθμός ανέρχεται σε 16.560. Τόνισε, επίσης, ότι οι κάτοχοι των ΑΦΜ είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι με οικογένειες, οι οποίοι δεν πρέπει να παραμένουν σε «ομηρία» αν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ο υφυπουργός χαιρέτισε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει την υπόθεση σε βάθος, από το 1998 έως σήμερα, ενώ επιφυλάχθηκε να παρουσιάσει πλήρη στοιχεία κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αναλυτικά η απάντησή του

«Διάβασα με προσοχή τις δύο προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής.



Από την απλή και μόνο καλόπιστη ανάγνωσή τους, αμέσως διαπιστώνει κανείς την αοριστία, την εύκολη γενίκευση και την απουσία στοιχείων που να παρουσιάζουν ενδείξεις για διάπραξη ποινικού αδικήματος.



Θεωρώ ότι η ανάγκη μικροκομματικής εκμετάλλευσης του θέματος ΟΠΕΚΕΠΕ τους εμποδίζει να αναγνωρίσουν ότι ουδέν μεμπτό έχω διαπράξει κατά την άσκηση των καθηκόντων μου.



Αξιοσημείωτο είναι ότι επικαλούνται διαρκώς τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο, ο οποίος ισχυρίζεται τάχα περί πιέσεων για αποδέσμευση 6.000 «δεσμευμένων» ΑΦΜ, τη στιγμή που ο πραγματικός αριθμός ανέρχονταν στα 16.560 ΑΦΜ.



Τα ΑΦΜ δεν είναι απλοί αριθμοί αλλά αγρότες, κτηνοτρόφοι με οικογένειες, που αφού ελεγχθούν (ως η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ όφειλε) να μην παραμένουν σε ομηρία, να πληρωθούν εάν νομίμως το δικαιούνται ή να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.



Ορθώς η Νέα Δημοκρατία προτείνει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση όλων των πτυχών του ζητήματος από το 1998 έως και σήμερα, με σκοπό την αναζήτηση της αλήθειας και την εξυγίανση του Οργανισμού.



Επιφυλάσσομαι να εκθέσω λεπτομερώς επαρκή στοιχεία και γεγονότα κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής»

Πηγή: skai.gr

