Μητσοτάκης: Για θέματα υγείας από σήμερα στο 1566

«Ήξερες ότι από σήμερα λειτουργεί το 1566. Τι είναι αυτό; Είναι ο νέος 24ωρος τηλεφωνικός αριθμός, εντελώς δωρεάν που αφορά σε όλα τα θέματα υγείας», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Tik Tok.

«Καταργούμε περισσότερες από 100 διαφορετικές τηλεφωνικές που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα. 'Αρα από σήμερα, για θέματα υγείας έχουν μόνο έναν αριθμό», τονίζει.

Διευκρινίζει ωστόσο ότι: «Το 1566 δεν αντικαθιστά έναν αριθμό, που είναι το 166. Δηλαδή για να το εξηγήσουμε για όλες τις υπηρεσίες υγείας, ραντεβού στα νοσοκομεία, ραντεβού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα υψηλού κόστους, για φαρμακεία, ερωτήσεις, παράπονα, όλη η υγεία σε έναν αριθμό. Που βελτιώνει στην πράξη την εξυπηρέτηση και την καθημερινότητα των πολιτών. Εδώ κάτι αλλάζει. Αυτό που δεν αλλάζει είναι το 166. Για όλα τα επείγοντα περιστατικά εξακολουθείτε να καλείτε το 166, τον αριθμό δηλαδή του ΕΚΑΒ», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

