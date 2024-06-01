Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Πλαζ της Πάτρας, όταν έκπληκτοι οι λουόμενοι αντίκρυσαν έναν άνδρα περίπου 40 ετών να κυκλοφορεί γυμνός στην παραλία.

Μετά το αρχικό σοκ πολίτες ειδοποίησαν την Αστυνομία που βρέθηκε άμεσα στο σημείο.

Οι αστυνομικοί αρχικά του έκαναν συστάσεις και τον απομάκρυναν, συνοδεύοντας τον.

Εκείνος όμως, στη συνέχεια, αντιστάθηκε με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα για τα περαιτέρω.

Πηγή: Tempo24

