Σκέρτσος σε Κασσελάκη: «Ακόμη περιμένουμε το πόθεν έσχες»

Σε απάντηση προηγούμενης ανάρτησης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανου Κασσελάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις τιμές των προϊόντων στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος σημειώνει σε δική του ανάρτηση: «Δυστυχώς ο Στέφανος Κασσελάκης στο πρόχειρο βίντεο που ετοίμασε από το πανάκριβο εξοχικό του στις Σπέτσες (για το οποίο ακόμη περιμένουμε να μάθουμε το πόθεν και το έσχες) καταφεύγει συνειδητά για μια ακόμη φορά στην τεχνική της διαστρέβλωσης και της προπαγάνδας.

Ακόμη δυστυχέστερα, διαπράττει ένα μείζον πολιτικό λάθος: αντί να υπερασπίζεται τα λαϊκά εισοδήματα και συμφέροντα έναντι των πολυεθνικών κολοσσών, υπερασπίζεται επί της ουσίας τις καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές τους που τους επιτρέπουν να παίζουν με τις τιμές σε ομοειδή προϊόντα από αγορά σε αγορά εντός της ευρωπαϊκής ένωσης».

Απευθυνόμενος, τέλος, στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο 'Ακης Σκέρτσος αναφέρει: «Κύριε Κασσελάκη όταν η αγάπη σας για την πατρίδα και τους πολίτες επικρατήσει του μένους σας για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση της χώρας μας, τότε ίσως αποκτήσετε πιο καθαρή κρίση αλλά και πιο εποικοδομητική αντιπολιτευτική στάση ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έως τότε έχετε πολύ δρόμο ακόμη να διανύσετε».

Πηγή: skai.gr

