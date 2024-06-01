Ειλημμένη είναι η απόφαση στην ΑΕΚ για μεταγραφή δεξιού μπακ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και στην Ισπανία συνδέουν ξανά την «Ένωση» με τον Λουίς Πέρεθ.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα pucelafichajes αναφέρει πως οι «κιτρινόμαυροι» έχουν στη λίστα τους τον Ισπανό δεξιό μπακ, Λουίς Πέρεθ, που έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ μέχρι και το καλοκαίρι του 2025.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η «Ένωση» παρακολουθούσε καιρό την περίπτωση του 29χρονου από την περίοδο που αγωνιζόταν στην Τενερίφη, από την οποία αποχώρησε ως ελεύθερος το καλοκαίρι του 2020.

Παρόλα αυτά από την Ισπανία δεν αναφέρουν κάτι πιο προχωρημένο ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον παίκτη και μένει να φανεί αν ισχύει το ενδιαφέρον από την πλευρά της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα.

Τη φετινή σεζόν ο Πέρεθ μέτρησε με τη Βαγιαδολίδ στη LaLiga2 και στο Copa del Rey 41 συμμετοχές με πέντε ασίστ σε 3.507' λεπτά συμμετοχής, έχοντας καθοριστική συμμετοχή στην άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

