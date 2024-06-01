Οι θρυλικοί ABBA - η Agnetha Faltskog, ο Björn Ulvaeus, ο Benny Andersson και η Anni-Frid Lyngstad -τιμήθηκαν χθες,Παρασκευή, με τον τίτλο του Ιππότη από την σουηδική βασιλική οικογένεια, ως αναγνώριση της προσφοράς τους στη μουσική και τη χώρα.

Σε τελετή που έγινε στο παλάτι της Στοκχόλμης, τα 4 μέλη του ιστορικού ντίσκο-ποπ συγκροτήματος βρέθηκαν και πάλι μαζί, μέσα σε κλίμα συγκίνησης – για να τιμηθούν με το παράσημο της βασιλικής οικογένειας.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια που απονεμήθηκε ο τίτλος ενώ οι υποψήφιοι είχαν προταθεί από το κοινό και τη σουηδική κυβέρνηση.

Ο μονάρχης μοίρασε τους τίτλους σε «13 εξαιρετικούς Σουηδούς», μεταξύ των οποίων και δύο νικητές του βραβείου Νόμπελ του 2023: Η γαλλοσουηδή φυσικός Anne L'Huillier και ο Svante Pääbo, ο οποίος κέρδισε το βραβείο στη φυσική και την ιατρική.

