Η Αλ-Χιλάλ σήκωσε το Κύπελλο επικρατώντας στα πέναλτι της Αλ-Νασρ, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να παραμένει χωρίς τρόπαιο στη Σαουδική Αραβία.

Όπως είναι λογικό, ο «CR7» είχε πολλή αγώνια κατά τη διάρκεια της ψυχοφθόρου διαδικασίας. Μάλιστα, την ώρα που ένας συμπαίκτης του ετοιμαζόταν να εκτελέσει από τα 11 βήματα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ προσευχήθηκε τόσο με μουσουλμανικό όσο και με χριστιανικό τρόπο, με αποτέλεσμα να γίνει viral!

Πράγματι, ο Κριστιάνο πρώτα κάνει τον σταυρό του και στη συνέχεια πέφτει στα γόνατα για μουσουλμανική προσευχή, σε ένα στιγμιότυπο που πέρασε αρχικά απαρατήρητο όμως έχει κάνει πλέον αισθητή την παρουσία του στα social media.

Δείτε βίντεο:

