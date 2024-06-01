Λογαριασμός
Viral ο Κριστιάνο, έκανε μουσουλμανική και χριστιανική προσευχή στην ίδια φάση - Δείτε βίντεο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε viral, καθώς προσευχήθηκε με μουσουλμανικό αλλά και χριστιανικό τρόπο μέσα σε δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια διαδικασίας των πέναλτι

Κριστιάνο Ρονάλντο

Η Αλ-Χιλάλ σήκωσε το Κύπελλο επικρατώντας στα πέναλτι της Αλ-Νασρ, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να παραμένει χωρίς τρόπαιο στη Σαουδική Αραβία.

Όπως είναι λογικό, ο «CR7» είχε πολλή αγώνια κατά τη διάρκεια της ψυχοφθόρου διαδικασίας. Μάλιστα, την ώρα που ένας συμπαίκτης του ετοιμαζόταν να εκτελέσει από τα 11 βήματα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ προσευχήθηκε τόσο με μουσουλμανικό όσο και με χριστιανικό τρόπο, με αποτέλεσμα να γίνει viral!

Πράγματι, ο Κριστιάνο πρώτα κάνει τον σταυρό του και στη συνέχεια πέφτει στα γόνατα για μουσουλμανική προσευχή, σε ένα στιγμιότυπο που πέρασε αρχικά απαρατήρητο όμως έχει κάνει πλέον αισθητή την παρουσία του στα social media.

Δείτε βίντεο: 

Πηγή: sport-fm.gr

Κριστιάνο Ρονάλντο ποδόσφαιρο
