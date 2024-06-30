Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζει τη Δευτέρα στις 11:00 πμ το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του Γραφείου του πρωθυπουργού τα θέματα της συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα:

Εισήγηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Απορροφήσεις και πέμπτο αίτημα πληρωμής ,

, Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου: Επιτάχυνση διαδικασιών προσλήψεων από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διατάξεις για την οργάνωση χερσαίων συνοριακών σταθμών και άλλες διατάξεις,

και άλλες διατάξεις, Εισήγηση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα σχετικά με τις προτεραιότητες για ανθεκτικές υποδομές και για βιώσιμες μεταφορές ,

, Εισήγηση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια σχετικά με τον καθαρισμό οικοπέδων, μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

