Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζει τη Δευτέρα στις 11:00 πμ το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του Γραφείου του πρωθυπουργού τα θέματα της συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα:
Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:
- Εισήγηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Απορροφήσεις και πέμπτο αίτημα πληρωμής,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου: Επιτάχυνση διαδικασιών προσλήψεων από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διατάξεις για την οργάνωση χερσαίων συνοριακών σταθμών και άλλες διατάξεις,
- Εισήγηση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα σχετικά με τις προτεραιότητες για ανθεκτικές υποδομές και για βιώσιμες μεταφορές,
- Εισήγηση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια σχετικά με τον καθαρισμό οικοπέδων, μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.
