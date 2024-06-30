Χ. Δούκας στην ΚΕ του ΠΑΣΟΚ: Ζητώ τη στήριξή σας "σε κλίμα ενότητας"

"Παρών" στη διαδικασία εκλογής προέδρου του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ο Χάρης Δούκας, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

"Θα είμαι παρών σε αυτή την προσπάθεια με το ΠΑΣΟΚ, όπως ήμουν σε όλη τη δημόσια πορεία μου" δήλωσε ο κ. Δούκας και συνέχισε λέγοντας: "Δεν κρύβομαι, δεν φοβάμαι, μπαίνω μπροστά και ζητώ τη στήριξή σας. Πάμε να νικήσουμε τώρα. Στόχος δεν είναι να κερδίσουμε τον Κασσελάκη, αλλά να νικήσουμε τη ΝΔ στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν έχουμε ανάγκη από μεσσίες, θέλουμε ηγεσία που θα κάνει πράξη το 'μαζί'".

Τόνισε επίσης "οι αντίπαλοι μας δεν είναι μέσα σε αυτή την αίθουσα, είναι έξω. Σε κλίμα ενότητας, συμφωνώ με τον οδικό χάρτη του Νίκου Ανδρουλάκη."

"Θα παραμείνω δήμαρχος Αθηναίων"

Ο κ. Δούκας επανέλαβε πως σε κάθε περίπτωση θα παραμείνει δήμαρχος Αθηναίων "αποτελεί αμοιβαίο πλεονέκτημα, είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο."

Παράλληλα σημείωσε πως είναι ώρα "να ξανανοίξουμε τον κύκλο της υπέρβασης. Όχι σε νέο κύκλο εσωστρέφειας και διχόνοιας. Ναι, σε ένα κόμμα μελών, όχι στελεχών και μηχανισμών."

Δέχομαι ακραίες επιθέσεις

Επιπλέον, ο κ. Δούκας τόνισε πως δέχεται "ακραίες επιθέσεις από δεξιά και τα συστήματά της, αλλά και την ακροδεξιά."

Είπε μάλιστα πως η εμπλοκή στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ γίνεται με εντολή Μητσοτάκη. "Δεν μπορεί να σιωπά η Δημοκρατική Παράταξη όταν ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να παρέμβει στην εκλογή του προέδρου."

Να φανούμε αντάξιοι του Ανδρέα Παπανδρέου

Τέλος, ο κ. Δούκας υπογράμμισε πως δεν θα φύγει ο Μητσοτάκης έχοντας απέναντί του κόμματα του 13 και 15%. "Να φανούμε αντάξιοι του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου της αλλαγής, του Κώστα Σημίτη του εκσυγχρονισμού, του Γιώργου Παπανδρέου, του Βαγγέλη Βενιζέλου, της Φώφης Γεννηματά και του Νίκου Ανδρουλάκη που ενίσχυσε τα ποσοστά μας."

Πηγή: skai.gr

