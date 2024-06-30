Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Γερουλάνος

Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Παύλος Γερουλάνος.

Μιλώντας στην ΚΕ του κόμματος ο κ. Γερουλάνος είπε: Θα είναι τιμή μου να διεκδικήσω την ψήφο των μελών και των φίλων μου. Ζητώ να ηγηθώ της ευθύνης να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο που θα γίνει κοινωνικά πλειοψηφικό. Και ζητώ να ηγηθώ της ευθύνης της ενότητας. Σχέδιο, για την κοινωνία. Κόμμα που ακούει την κοινωνία. Ενότητα με προοπτική. Το τρίπτυχο της ευθύνης στο οποίο δεσμεύομαι.

