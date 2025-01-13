Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης την πρώτη επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα ζητήματα των αγροτών, μια κίνηση που έχει προαναγγείλει ο ίδιος μέσα στις γιορτές με δήλωση του.

“Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ένα σχέδιο για την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, πριν είναι αργά. Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει συγκεκριμένη δέσμη μέτρων για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα. Τα μέτρα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε σύντομα στη Βουλή, καθώς δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος για τους αγρότες και την ελληνική περιφέρεια.” είχε σημειώσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στην επίκαιρη ερώτηση που θα καταθέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να ζητά απαντήσεις για την έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, καθώς εδώ και χρόνια, η κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει ένα συνεκτικό σχέδιο που να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με ουσιαστικές λύσεις όπως αναφέρουν απο την Χαριλάου Τρικούπη. Θα υπογραμμίσει την αύξηση του κόστους παραγωγής και την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και η γραφειοκρατία εντείνουν τα προβλήματα, την ίδια στιγμή που πρωτοφανή ζητήματα κακοδιαχείρισης έρχονται στην επιφάνεια, οδηγώντας τον Οργανισμό σε ευρωπαϊκή επιτήρηση, ενώ θα τονίσει οτι το ενεργειακό κόστος είναι υπέρογκο και επιδρά αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα των αγροτικών μας προϊόντων, καθώς εκτινάσσει το συνολικό κόστος παραγωγής.Επίσης θα επαναφέρει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ αγρότες, κτηνοτρόφοι, μεταποιητές, συνεταιρισμοί να έχουν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης σε ενεργειακές κοινότητες για να σταθεροποιήσουν το κόστος παραγωγής, αντισταθμίζοντας έτσι τα κόστη για λιπάσματα και ζωοτροφές, μια πολιτική που εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Συνεδριάζει το Πολιτικό Κέντρο στη σκιά της Προεδρολογίας

Στις 4 είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου στην Χαριλάου Τρικούπη με επίσημη ατζέντα την συζήτηση για τα επόμενα κοινοβουλευτικά και οργανωτικά θέματα του ΠΑΣΟΚ, όπως τα Περιφερειακα Συνέδρια, την επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό για τα αγροτικά θέματα , την τροπολογία που θα καταθέσει το κόμμα την Τρίτη για την αύξηση των ιδιωτικών ασφαλίστρων υγείας και την πρόταση νόμου που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό.

Στην παρούσα πολιτική συγκυρία ωστόσο λίγες μέρες πριν ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει την πρόταση του για την Προεδρία της Δημοκρατίας, με την προεδρολογία να κυριαρχεί στην δημόσια σφαίρα δεν μπορεί κανείς παρά να ποντάρει πως στο τραπέζι της συζήτησης των στελεχών του Πολιτικού Κέντρου θα πέσει και η στάση που θα τηρήσει το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα της ενδεχόμενης πρότασης για ανανέωση της θητείας της Κατερίνας Σακελλαροπούλου αν και φαίνεται να απομακρύνεται έχει ήδη δημιουργήσει διαφωνίες στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Ναι στον Βενιζέλο- όποια άλλη υποψηφιότητα θα αξιολογηθεί

Και ενώ στη Χαριλάου Τρικούπη επισήμως τηρούν στάση αναμονής και αναμένουν θεσμικά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για να αξιολογήσουν το πρόσωπο και να αποφασίσουν την στάση τους, προκύπτει ότι το μόνο πρόσωπο στο οποίο σίγουρα θα τοποθετηθεί θετικά το ΠΑΣΟΚ σε περιπτωση υποψηφιότητας για την Προεδρία της Δημοκρατίας είναι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Ευάγγελος Βενιζέλος. Την ενδεχόμενη υποψηφιότητα του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ στήριξε η πρώην βουλευτής του κόμματος Κατερίνα Μπατζελή μιλώντας στο Mega.

“Απο δω και πέρα οι καταστάσεις έχουν αλλάξει και απαιτείται μία προσωπικότητα διεθνούς ευρωπαϊκής εμβέλειας, να μπορεί να ενώσει το πολιτικό σύστημα να μη δημιουργεί ρήξεις και να ανταποκρίνεται στους ρόλους της προστασίας των θεσμών. Ο κ. Βενιζέλος για εμας σημειολογικά και για εμένα προσωπικά, μπορεί να καλύψει και τους τρεις παράγοντες για ό,τι αφορά τη δική μου προσωπική μου πρόταση και θεωρώ και το ΠΑΣΟΚ, όταν κατατεθεί αυτή η πρόταση, ότι θα την υποστήριξει.” ανέφερε η κ. Μπατζελή.

Σε μπαράζ ερωτήσεων του skai.gr για άλλα πρόσωπα από την Κεντροαριστερά που τα ονόματα τους φιγουράρουν στην λίστα ως πιθανοί υποψήφιοι για την Προεδρία της Δημοκρατίας και την στάση που θα τηρήσει το ΠΑΣΟΚ στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη απαντούν μονότονα “Θα αξιολογηθούν”.

Κόκκινη γραμμή φαίνεται πως παραμένει για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης η επιλογή προσώπου προερχόμενου από την Κυβερνώσα παράταξη και κατα πάσα πιθανότητα μια τέτοια πρόταση δεν θα γίνει αποδεκτή απο το ΠΑΣΟΚ και θα καταψηφιστεί στην Βουλή, με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να υπογραμμίζουν ότι την στήριξη του ΠΑΣΟΚ έχει πιθανότητες να λάβει πρόσωπο προερχόμενο απο την Κεντροαριστερα. Ο Λευτέρης Καρχιμάκης σημειωσε οτι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι πολιτικό φετίχ μιλώντας στον ΣΚΑΙ

“Εχουμε πει ότι ο υποψήφιος πρέπει να είναι απέναντι από τη κυβερνώσα δύναμη .Δεν είναι πολιτικό φετιχ” σημείωσε ο συντονιστής Ομάδας Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Παύλος Χρηστίδης

“Έχουμε μία παράδοση φαντάζομαι πώς δεν θα την παραβιάσει ο κ. Μητσοτάκης για να ικανοποιήσει το εσωτερικό του ακροατήριο .Αν προέρχεται από τη ΝΔ το προτεινόμενο πρόσωπο παραβιάζεται αυτό που έχει βάλει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και καιρό.”ανέφερε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ στην πρωινή εκπομπή του OPEN.

Περιφερειακά Συνέδρια ΠΑΣΟΚ

Πυρετός συσκέψεων και τηλεδιασκέψεων πραγματοποιείται απο τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Σπυρόπουλο, την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου και άλλα στελέχη του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για να πάρουν σάρκα και οστά τα Περιφερειακα συνέδρια του κινήματος. Στόχος είναι μέσα στον Φεβρουάριο να πραγματοποιηθούν τρία απο αυτά, με το πρώτα να δρομολογείται για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην συγκεκριμένη περιφέρεια απασχολούν την τοπική κοινωνία η μείωση του πληθυσμού, τα ζητήματα των μειονοτήτων το στεγαστικό και η ανάπτυξη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου ως μοχλός ανάπτυξης της περιοχής και θα περιλαμβάνονται στην ατζέντα του Συνεδρίου. Στόχος είναι να πραγματοποιηθεί Περιφερειακό Συνέδριο του κόμματος άμεσα στην Ηπειρο οπου αντίστοιχα θα συζητηθούν θέματα που απασχολούν τους κατοίκους της περιοχής αλλά και στα Ιόνια Νησιά.

Όσο για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τους τομείς του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζεται η αξιολόγηση και αναμένεται να ανακοινωθούν και να λάβουν θέσεις μάχης αμέσως μετά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.

