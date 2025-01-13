Του Αντώνη Αντζολέτου

«Κληρώνει» αυτή την εβδομάδα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται με το «όπλο παρά πόδα», προκειμένου να ακούσουν την πρόταση του πρωθυπουργού, εκτός απροόπτου, την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Στο ΠΑΣΟΚ έχουν ξεκαθαρίσει πως θα περιμένουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί. Είχαν επιλέξει εξαρχής όχι μόνο να απέχουν από την ονοματολογία, αλλά και να μην μπουν στη διαδικασία να δείξουν κάποιον υποψήφιο. Είναι κοινό μυστικό πως στη Χαριλάου Τρικούπη περίμεναν πως η κυβερνητική πρόταση θα είχε πολλά στοιχεία που θα άγγιζαν συναισθηματικά τον κόσμο του κινήματος. Το όνομα του Ευάγγελου Βενιζέλου είχε ακουστεί πολλές φορές και δεν είναι λίγα τα στελέχη που εκφράζονταν όλες τις τελευταίες ημέρες σε συνεντεύξεις τους με πολύ κολακευτικά λόγια για τον πρώην πρόεδρο του κινήματος.

Στο ΠΑΣΟΚ, πάντως όλη την προηγούμενη εβδομάδα οι γραμμές είχαν «μπερδευτεί». Στελέχη και βουλευτές εμφανίζονταν θετικά στην περίπτωση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναπροτείνει την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ενώ άλλα δεν έκρυβαν τις ενστάσεις τους. Στην περίπτωση που η πρόταση του πρωθυπουργού είναι παραταξιακή ενδιαφέρον θα έχει αν θα κινηθούν συναινετικά σε σχέση με τις άλλες κοινοβουλευτικές κεντροαριστερές δυνάμεις. Είναι σαφές πως μέσα σε ένα περιβάλλον που το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει ως στόχο να ξεπεράσει δημοσκοπικά το 20% οι κινήσεις του πρέπει να είναι προσεκτικές και να μη δείχνει πως χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ειδικά σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στην Κουμουνδούρου τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Σήμερα το μεσημέρι θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και εκτός απροόπτου ο Σωκράτης Φάμελλος θα αποκαλύψει το πρόσωπο που σκέφτεται να προτείνει το κόμμα για την προεδρία της Δημοκρατίας. Εκτός και αν χρειαστεί λίγος περισσότερος χρόνος μέχρι και την Τρίτη, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ποιος είναι ο σκοπός του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ; Επιθυμεί την πολιτική σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ από τη στιγμή που ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν συνταχθεί με την πρόταση του. Ειδικά, αν όπως ακούγεται τις τελευταίες ώρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέξει υποψήφιο από τις τάξεις της πλειοψηφίας. Δεν είναι σίγουρο, ωστόσο πως στη Χαριλάου Τρικούπη θα πιεστούν από την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα έχουν να κάνουν με το πρόσωπο που θα επιλέγει. Η Λούκα Κατσέλη, της οποία το όνομα ακούστηκε αρκετά τις τελευταίες ημέρες, έχει πολλούς υποστηρικτές στο κόμμα και χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στην Κουμουνδούρου. Πρώτος το έβαλε στο τραπέζι ο Νικόλας Φαραντούρης. Υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο της κ.Κατσέλη με τη βάση του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο δεν εκτιμάται πως θα δυσκολέψει πολύ τη Χαριλάου Τρικούπη εξαιτίας της απόστασης που έχει κρατήσει τα τελευταία χρόνια.

Από το ΚΚΕ είναι ξεκάθαρο πως δεν θα ψηφίσουν κανέναν υποψήφιο ακολουθώντας την πάγια τακτική τους. Η Νέα Αριστερά πήρε πρώτη την πρωτοβουλία να προτείνει το Χρήστο Ράμμο χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση. Πλέον θα περιμένει τις τοποθετήσεις της πλειοψηφίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρόσφατα σε συνέντευξή της δήλωσε: «Θεωρώ ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να είναι ένα πρόσωπο που είναι αποτέλεσμα ούτε παζαριών ούτε ισορροπιών», τονίζοντας πως ένα πρόσωπο που έχει δώσει δείγμα γραφής και έχει υπερασπιστεί το κοινωνικό συμφέρον και τη Δημοκρατία διαχρονικά είναι ο πατέρας της, Νίκος Κωνσταντόπουλος.

