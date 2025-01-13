Της Δώρας Αντωνίου

Η ώρα των αποφάσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την Προεδρία της Δημοκρατίας φτάνει, καθώς μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα αναμένεται η σχετική ανακοίνωση - σε χρόνο μεταγενέστερο, πάντως, της συνάντησης που θα έχει την Τετάρτη στο Προεδρικό Μέγαρο με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Το πιθανότερο σενάριο είναι αν όχι την ίδια ημέρα, την επομένη να γίνει η ανακοίνωση, με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα.

Στην τελική ευθεία, και χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί το σενάριο της έκπληξης, δύο ονόματα κυριαρχούν στις συζητήσεις: του Κωνσταντίνου Τασούλα και του Ευάγγελου Βενιζέλου, ονόματα που ήταν από τα πρώτα που είχαν πέσει στο τραπέζι. Ενώ ακόμα και στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού αναφέρουν ότι δεν έχει αποκαλύψει τις σκέψεις του, την ίδια στιγμή αναπτύσσουν επιχειρηματολογία υπέρ της μία ή της άλλης άποψης.

Σε σχέση με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, το βασικό στοιχείο που θα μπορούσε να μετρήσει υπέρ μιας δικής του υποψηφιότητας είναι ότι θα εξασφάλιζε τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και θα ανταποκρινόταν στην άτυπη παράδοση επιλογής υποψηφίου από τον αντίπαλο ιδεολογικό χώρο. Εκτιμάται, επίσης, ότι θα ήταν μια επιλογή που δεν θα προβλημάτιζε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και δεν θα δημιουργούσε ερωτήματα συνοχής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με δεδομένο ότι είχε συνεργαστεί με τον Αντώνη Σαμαρά στον σχηματισμό κυβέρνησης το 2012. Δεν είναι λίγοι εκείνοι, ωστόσο, που θεωρούν ότι η πολύ ισχυρή προσωπικότητα του κ. Βενιζέλου μπορεί να λειτουργήσει ως μειονέκτημα, υπό την έννοια ότι ενδεχομένως να μην είναι επιθυμητή η διαμόρφωση ενός τόσο ισχυρού πόλου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Δεν είναι επίσης λίγοι εκείνοι που θεώρησαν ότι με τον επικήδειο που εκφώνησε στην κηδεία του Κώστα Σημίτη ο πρωθυπουργός έδειξε προς την κατεύθυνση μιας επιλογής που θα σηματοδοτεί κλίμα συναίνεσης, ενώ σχετική αναφορά έκανε και στην ομιλία του στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Υπάρχει σε αυτό αντίλογος από όσους υποστηρίζουν ότι δεν αποκλείεται ο κ. Μητσοτάκης να απευθύνθηκε στην κηδεία Σημίτη στο ακροατήριο του προοδευτικού Κέντρου με μια τέτοια ομιλία, ακριβώς διότι επιθυμεί με την επιλογή του για την Προεδρία να απευθυνθεί σε ένα πιο συντηρητικό, παραταξιακό ακροατήριο.

Σε αυτή την περίπτωση η επιλογή Τασούλα δείχνει να κερδίζει έδαφος. Ο αντίλογος από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στην αναμενόμενη κριτική για στενά κομματική υποψηφιότητα είναι ότι ως Πρόεδρος της Βουλής είχε ένα περισσότερο υπερκομματικό ρόλο τα τελευταία χρόνια. Επίσης, οι υποστηρικτές μιας τέτοιας επιλογής επισημαίνουν ότι ο κ. Τασούλας εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής με ευρεία υποστήριξη, μάλιστα το 2019 συγκέντρωσε 283 ψήφους - τις περισσότερες που έχουν συγκεντρωθεί ποτέ σε αντίστοιχη διαδικασία, ενώ και το 2023 έλαβε 249 ψήφους από Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση. Αποτελεί, δηλαδή, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, μια επιλογή που έχει στο παρελθόν τύχει ευρείας στήριξης. Ασφαλώς, ο αντίλογος σε αυτό είναι ότι επρόκειτο για διαφορετικό αξίωμα και τώρα τα κριτήρια είναι άλλα.

Το γεγονός ότι η συζήτηση έχει επικεντρωθεί σε αυτά τα δύο ονόματα δείχνει ότι αυτές οι υποψηφιότητες θεωρούνται οι πιο ισχυρές. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί το στοιχείο της έκπληξης, καθώς η τελική επιλογή παραμένει προνόμιο του κ. Μητσοτάκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.