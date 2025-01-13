Στη Σαουδική Αραβία σήμερα ο πρωθυπουργός

Της Δώρας Αντωνίου

Συνεχίζεται η κινητικότητα της Αθήνας στην κατεύθυνση ενίσχυσης των σχέσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, κινητικότητα η οποία προσλαμβάνει προστιθέμενη αξία δεδομένων των εξελίξεων στην περιοχή και των συνθηκών αναδιαμόρφωσης του γεωπολιτικού τοπίου μέσα σε περιβάλλον διεθνών αναταράξεων. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέπτεται σήμερα τη Σαουδική Αραβία. Στην πόλη Αλ- Ούλα θα συναντηθεί με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και από κοινού θα συνπροεδρεύσουν της πρώτης συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας των δύο χωρών. Η επίσκεψη σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Σαουδική Αραβία, αλλά και τον αναβαθμισμένο ρόλο που η χώρα μας διαδραματίζει ως γέφυρα επενδυτική, ενεργειακή, εμπορική για τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας με την Ευρώπη.

Η Αθήνα αξιολογεί ως ιδιαίτερα σημαντική την αναβάθμιση και ενίσχυση των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η χώρα αυτή στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολή και του Κόλπου. Την ίδια στιγμή, το Ριάντ αναγνωρίζει στη χώρα μας τον ρόλο ενός σταθερού και αξιόπιστου συνομιλητή, αλλά και της πύλης για την Ε.Ε. και τις ευρωπαϊκές αγορές.

Με τη διπλωματική κινητικότητά της, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Κάιρο την περασμένη εβδομάδα για την τριμερή Ελλάδας - Αιγύπτου - Κύπρου, αλλά και την πρόσφατη επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Λίβανο, η ελληνική πλευρά αποκρά αναβαθμισμένο ρόλο αξιόπιστου συνομιλητή με όλες τις πλευρές σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο.

Τον πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν στη Σαουδική Αραβία ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη, δύο υφυπουργοί Εξωτερικών (Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Κώστας Φραγκογιάννης) και ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Από τη σύνθεση της ελληνικής αντιπροσωπείας αποδεικνύεται ότι εκτός από την ενίσχυση των οικονομικών, εμπορικών και πολιτιστικών σχέσεων, που αναμένεται να αποτυπωθεί με την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας, η ενίσχυση των διπλωματικών και αμυντικών σχέσεων είναι επίσης στο προσκήνιο. Η χώρα μας έχει σημαντική συμβολή στην ενίσχυση της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας μέσα από συμφωνία παραχώρησης μιας συστοιχίας Patriot, η οποία και αναμένεται να ανανεωθεί.

Πρόκειται για την τρίτη επίσκεψη του κ.Μητσοτάκη στη Σαουδική Αραβία, ενώ ο Πρίγκιπας Διάδοχος είχε πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας τον Ιούλιο του 2022. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο των εργασιών της πρώτης Συνόδου Κορυφής Ε.Ε. - Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, ενώ κομβικός ήταν ο συντονισμός και η συνεργασία ανάμεσα σε Αθήνα και Ριάντ τον περασμένο Αύγουστο, προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια το ελληνικής ιδιοκτησίας πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο «Sounion», που είχε πληγεί από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

