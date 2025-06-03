Του Γιάννη Ανυφαντή

Τον στόχο της κυβέρνησης να σταθεί στο πλευρό των πολιτών που χρησιμοποιούν ΜΜΜ για τις μετακινήσεις τους, διευκολύνοντας όσους επιλέγουν το λεωφορείο, τόνισε στην τοποθέτησή του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν θέλει να συγκρουστεί με τους οδηγούς ταξί.

«Έχουμε επιλέξει να πάρουμε το μέρος των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το λεωφορείο και δίνουν τον δικό τους αγώνα για να πάνε στη δουλειά τους με υπομονή και αξιοπρέπεια. Αν θέλουμε να το βελτιώσουμε αυτό, η λύση είναι να βγάλουμε τα ΙΧ και τα ταξί από τις λεωφορειολωρίδες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με την Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, κάνοντας ειδική αναφορά στην προσπάθεια ανανέωσης του στόλου των λεωφορείων με ηλεκτρικά. «Το 2019 το νεότερο λεωφορείο του στόλου ήταν του 2011.

Τα λεωφορεία στην πλειοψηφία τους ήταν κατασκευής του 1999 ή πριν το 1999, μιλάμε για έναν απαρχαιωμένο στόλο. Εμείς δεν το καταφέραμε, οι επόμενες γενιές θέλουμε να κυκλοφορούν στις πόλεις μας και να αναπνέουν οξυγόνο αντί για καυσαέριο», επισήμανε ο Υπουργός, που εμφανίστηκε ανοιχτός σε βελτιωτικές προτάσεις. «Γενική κριτική χωρίς να παίρνουμε θέση υπέρ μιας πρότασης δεν έχει ουσία», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τον διάλογο αντί της σύγκρουσης με τους οδηγούς ταξί προέταξε η αντιπολίτευση, με τον Τάσο Νικολαΐδη από το ΠΑΣΟΚ να τονίζει πως «η μεταρρύθμιση του ΚΟΚ δεν πρέπει να είναι απλώς μια άσκηση με στόχευση στις κυρώσεις» και τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ να επισημαίνει πως ο υπό συζήτηση ΚΟΚ είναι ένας «νέος τιμοκατάλογος παραβάσεων».

Η επεξεργασία του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα συνεχιστεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής αύριο με την ακρόαση των φορέων, όπου μεταξύ των 22 εκπροσώπων θα βρεθεί και ο πρόεδρος των οδηγών ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

