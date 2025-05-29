ΠΑΣΟΚ: Επίθεση στην κυβέρνηση για προανακριτική, ΟΠΕΚΕΠΕ και εξωτερική πολιτική

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Για εσωκομματικό παζάρι της ΝΔ κάνουν λόγο από την Χαριλάου Τρικούπη αναφερόμενοι στην πρόταση της πλειοψηφίας για Προανακριτική Επιτροπή για τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, που ζητά διερεύνηση για πλημμέλημα.

«Εδώ μιλάμε για ένα κατασκευασμένο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αδίκημα που δεν έχει καμία σχέση με τη δικογραφία Μπακαΐμη που έχει έρθει στη Βουλή, με στόχο να απαλλαχθεί ο κ. Καραμανλής.Είναι μία τεράστια κοροϊδία απέναντι στην ελληνική κοινή γνώμη και είναι και προσβολή στη μνήμη των θυμάτων. Είναι -για μένα- προϊόν εσωκομματικού παζαριού Νέας Δημοκρατίας - Μαξίμου – Κώστα Καραμανλή», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην τηλεόραση του Alpha.

Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και η απόφαση για απορρόφηση του οργανισμού από την ΑΑΔΕ είναι στην πρώτη γραμμή της κριτικής του ΠΑΣΟΚ στην κυβερνητική πολιτική, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιτίθεται στον Πρωθυπουργό για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπενθυμίζοντας τον κώδωνα που έκρουε το ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα που απασχολεί τον αγροτικό κόσμο της χώρας.

«Σήμερα ο Πρωθυπουργός είπε ότι θέλει να κόψει τον "γόρδιο δεσμό". Είναι κωμωδία να εμφανίζεται ο αρχιτέκτονας της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ ως εξυγιαντής. Αυτόν το "γόρδιο δεσμό" τον έδεσε αυτός και οι υπουργοί του», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στον REAL FM, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς ανέδειξε το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ επί ημερών Νέας Δημοκρατίας.

«Θυμάμαι τον κ. Αυγενάκη να καταγγέλλει τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι κακώς ασχολείται με το θέμα και ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει ένα πετυχημένο rebranding. Ένα χρόνο μετά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κλείνει! Δεν νιώθουν την ανάγκη ο κ. Αυγενάκης, ο κ. Βορίδης να πάρουν θέση για όσα συμβαίνουν;»

Τι λέει το ΠΑΣΟΚ για την άρση μονιμότητας στο Δημόσιο;

Δια στόματος αρχηγού η θέση του ΠΑΣΟΚ για την άρση μονιμότητας στο δημόσιο έγινε ξεκάθαρη αφού ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε σε συνέντευξή του ότι τη μονιμότητα στο Σύνταγμα την έχει η Γερμανία και έχει την καλύτερη δημόσια διοίκηση στην Ευρώπη, ενώ όπως σημείωσε νόμο για τη μονιμότητα έχει και η Γαλλία και έχει από τις καλύτερες δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη, καθώς όπως ανέφερε λείπει η τόσο μεγάλη διαφθορά από τον κεντρικό μηχανισμό του κράτους.

«Λέμε "ναι" στην αξιολόγηση. Λέμε "ναι" στο να υπάρχει η δυνατότητα απόλυσης, που και σήμερα υπάρχει. Και σήμερα μπορεί να απολυθεί ένας δημόσιος υπάλληλος. Αλλά να υπάρχουν μηχανισμοί αξιοκρατικοί και όχι αξιολογητές να είναι οι κομματικά διορισμένοι» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας την Κυβέρνηση ότι βλέπει το κράτος ως λάφυρο.

Εξωτερική πολιτική

Για λάθος διαπραγμάτευση στηλίτευσε την Κυβέρνηση ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ερωτώμενος για την άρση του casus belli που θέτει η Κυβέρνηση ως όρο για τη συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωάμυνα.

«Το casus belli όσο εύκολα αίρεται από την τουρκική εθνοσυνέλευση, τόσο εύκολα μπορεί να ξανάρθει. Άρα τι διαπραγματεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης; Κάτι που έρχεται και φεύγει, ενώ η Τουρκία παίρνει κάτι μόνιμο. Λάθος διαπραγμάτευση» δήλωσε στον Alpha o αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.

Κόντρα ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ

Συνέχεια στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΚΚΕ, με αφορμή το γεγονός ότι το κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν συνυπέγραψε το κείμενο για τη Γάζα, που στήριξαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης αφού ερωτώμενος για την τοποθέτηση Κουτσούμπα τόνισε οτι:

«Ο τελευταίος που συγκυβέρνησε με τον πατέρα Μητσοτάκη ήταν το ΚΚΕ και όχι το ΠΑΣΟΚ».

Είχε προηγηθεί η κριτική του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα από το βήμα της Βουλής, στο ΠΑΣΟΚ.

«Έχετε αρχίσει ήδη να προβάρετε κοστούμι συγκυβέρνησης με τον κ. Μητσοτάκη και θέλετε να πάρετε το πράσινο φως από τις πρεσβείες που τον στηρίζουν», σχολίασε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι εξαρχής είχε αποφασίσει να μη συμμετάσχει στην κοινή πρωτοβουλία καταδίκης όσων συμβαίνουν στη Γάζα και επί τέσσερις ημέρες έψαχνε «πως θα το σερβίρει». «Το πράγμα φωνάζει», σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Πηγή: skai.gr

