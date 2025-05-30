ΠΑΣΟΚ: Μετωπική με την κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ, προανακριτική και εξωτερική πολιτική

Της Δέσποινας Βλεπάκη

«Δεν φταίει κανένα Σύνταγμα ούτε για τη διαφθορά, ούτε για την αναξιοκρατία, ούτε για το πελατειακό κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Είστε απολύτως υπεύθυνοι. Είστε οι αρχιτέκτονες της διαφθοράς και της αναξιοκρατίας των τελευταίων έξι ετών» τόνισε την Πέμπτη ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση.

Λίγο αργότερα βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κ. Αθανάσιο Μπούρα ζήτησαν τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αιτούμαστε:

Την άμεση πρόσκληση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας των διατελεσάντων Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και των διατελεσάντων προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ το χρονικό διάστημα 2017 έως και σήμερα και συγκεκριμένα των διατελεσάντων Υπουργών κ.κ. Ευάγγελο Αποστόλου, Σταύρο Αραχωβίτη, Μαυρουδή Βορίδη, Σπήλιο Λιβανό, Γεώργιο Γεωργαντά, Ελευθέριο Αυγενάκη και Κωνσταντίνο Τσιάρα, καθώς και των διατελεσάντων προέδρων του Οργανισμού κ.κ. Αντώνιο Μωυσίδη, Αθανάσιο Καπρέλη, Γρηγόριο Βάρρα, Θεοφάνη Παπά, Δημήτριο Μελά, Ευάγγελο Σημανδράκο, Κυριάκο Μπαμπασίδη και Νικόλαο Σαλάτα, ώστε να ενημερώσουν την Επιτροπή» αναφέρουν στην επιστολή τους.

Ελληνοτουρκικά

Επιπλέον, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε με δηκτικό τρόπο τη στάση της Κυβέρνησης όσον αφορά το... παράθυρο για τη συμμετοχή της Τουρκίας στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ευρώπης (SAFE).

«Ο κ. Δένδιας είπε ότι δεν θεωρεί σωστή τη συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα εξοπλισμών. Καλώς τον και ας άργησε.» σχολίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Προανακριτική

Φουλ επίθεση, όμως, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και για το αίτημα προανακριτικής που κατέθεσε η ΝΔ, σημειώνοντας ότι η πλειοψηφία κατασκεύασε αδίκημα για να οδηγήσει τον Κώστα Καραμανλή σε αθώωση, ενώ προέτρεψε τους βουλευτές της πλειοψηφίας να ψηφίσουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

«Υπάρχει λύση. Αν ο κ. Μητσοτάκης δεν εμπιστεύεται τους βουλευτές του, ας ψηφίσετε την προανακριτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κακουργηματικές ευθύνες του κ. Καραμανλή και ας σταματήσετε να παίζετε ένα φθηνό θέατρο πάνω από μια τραγωδία» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Κόντρα Ανδρουλάκη - Δήμα

Ο κ. Ανδρουλάκης συνέχισε την επίθεση προς την κυβέρνηση την οποία κάλεσε «να σταματήσει το κρυφτό με το θέμα των διοδίων», ένα καρφί που δεν άφησε αναπάντητο ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας

«Η δική σας αντιπρόταση ποια είναι; Να το χρηματοδοτήσουν όλοι οι πολίτες το έργο και όχι μόνο οι χρήστες;» διερωτήθηκε ο υπουργός, ζητώντας από τον Νίκο Ανδρουλάκη να δώσει «απάντηση» όπως είπε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην αναθεώρηση του Συντάγματος.

«Νομίζω δεν είστε υπουργός Παιδείας» απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, χρησιμοποιώντας και τη φράση «Τι κάνεις παπά, κουκιά σπέρνω» για να χαρακτηρίσει τη στάση του υπουργού, με τον Χρίστο Δήμα να ανταπαντά «Αυτό στο δικό μου χωριό το λένε 'πετάω την μπάλα στην εξέδρα'».

Σημείο αντιπαράθεσης βρήκε ο κ. Ανδρουλάκης και την πληροφορία που διακινήθηκε την Πέμπτη σύμφωνα με την οποία δικαστική απόφαση μετατρέπει σε μουσείο τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά, το αρχαιότερο εν λειτουργία χριστιανικό μοναστήρι.

«Για μια ακόμη φορά ο κ. Μητσοτάκης και το Υπουργείο Εξωτερικών είναι βαθύτατα εκτεθειμένοι…Το νέο αυτό σοβαρό περιστατικό, δυστυχώς, επιβεβαιώνει ότι το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας στην ευρύτερη περιοχή απομειώνεται επικίνδυνα, ακόμη και στις διμερείς σχέσεις με φίλιες χώρες, όπως η Αίγυπτος. Καλούμε την Κυβέρνηση να εντείνει άμεσα και αποτελεσματικά τις διπλωματικές της προσπάθειες σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, για την προστασία της Μονής ως συμβόλου ειρηνικής συνύπαρξης θρησκειών και πολιτισμών.» αναφέρει στην αιχμηρή του ανακοίνωση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Αργά χθες το βράδυ πάντως η αιγυπτιακή προεδρία με ανακοίνωσή της επανέλαβε τη δέσμευσή της να διατηρηθεί το ιερό καθεστώς της Μονής του Σινά , ενώ ανέφερε παράλληλα πως η πρόσφατη δικαστική απόφαση εδραιώνει αυτό το καθεστώς και συνάδει με όσα δήλωσε ο πρόεδρος Αλ Σίσι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα στις 7 Μαΐου.

