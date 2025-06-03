Ως τέταρτη Διεύθυνση στην ΑΑΔΕ θα μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ με ξεχωριστό υποδιοικητή, όπως υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84.

«Καταλήξαμε σε κυβερνητικό επίπεδο να μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ αυτούσιος στην ΑΑΔΕ, σε μια υπηρεσία η οποία κατά γενική ομολογία έχει καταξιωθεί στη συνείδηση όχι μόνο του μέσου Έλληνα πολίτη, αλλά και στην κοινωνική πραγματικότητα ως μια ανεξάρτητη αρχή που λειτουργεί σε πολύ υψηλό επίπεδο ελέγχου, διαφάνειας και εσωτερικού ελέγχου», είπε χαρακτηριστικά.

Η απόφαση, όπως εξήγησε, εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια μετασχηματισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ξεκίνησε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος, η πλήρης αναδιάρθρωση του οργανισμού και η ενίσχυση της διαφάνειας σε κάθε στάδιο της λειτουργίας του.

«Με την εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού, ξεκινήσαμε μια διαδικασία μετασχηματισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την πρώτη στιγμή, σε συμφωνία με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπονούμε σχέδιο δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο», δήλωσε ο υπουργός.

Ξεκαθάρισε πως η μεταφορά του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ δεν θα επηρεάσει την καταβολή των ενισχύσεων, ούτε το καθεστώς προστασίας των αγροτών.

«Δεν θα αλλάξει κάτι στο καθεστώς με το οποίο λειτουργεί σήμερα η καταβολή και η κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων στους Έλληνες παραγωγούς. Θέλω να αμβλύνω ως απάντηση την οποιαδήποτε ανησυχία – δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να υπάρχει τέτοιου είδους φόβος. Αντίθετα, όλοι πρέπει να αισθάνονται ότι διασφαλίζεται ένα πολύ υψηλό επίπεδο ελέγχου και δικαιοσύνης».

Όπως σημείωσε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κομβικό ρόλο στην ελληνική οικονομία και στην κοινωνική συνοχή: «Διανέμει 2,3 με 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχεδόν 700.000 δικαιούχους. Είναι τεράστια η διασπορά πόρων. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι κρίσιμος όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά για την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό – γιατί από εκεί ξεκινά η πρώτη προτεραιότητα».

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε με έμφαση στις δομικές αδυναμίες που για χρόνια υπονόμευαν τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ποτέ δεν είχε δικό του πληροφοριακό σύστημα. Είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία που μπορεί να ξεκινάει από τον ίδιο τον αγρότη, κτηνοτρόφο, παραγωγό και να καταλήγει μέσω διαφόρων υπηρεσιών στην ίδια τη δικαιοδοτική διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ – και από την άλλη πλευρά, να παρατηρούνται φαινόμενα σαν αυτά που σήμερα ανακοινώνονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπε, η παρέμβαση είναι ριζική:

Η κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης επανήλθε από τις Περιφέρειες στο Υπουργείο,

Ολοκληρώνονται τα τεύχη δημοπράτησης και μέσα σε 18 μήνες θα υπάρχουν πλήρως αναθεωρημένοι τοπικοί χάρτες,

Ενισχύθηκε το ελεγκτικό έργο με 100 εργαζόμενους μέσω ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Ο υπουργός τόνισε πως η ομαλή μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα έως την ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης: «Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσουμε τον Οργανισμό στο ύψος του μέχρι τη στιγμή της ενσωμάτωσής του στην ΑΑΔΕ. Το σχέδιο δράσης θα ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο – και από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι ένας: να δημιουργήσουμε έναν Οργανισμό που λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και διανέμει με απόλυτη δικαιοσύνη τους ευρωπαϊκούς πόρους».

Αναφερόμενος στη διοίκηση του Νίκου Σαλάτα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας επισήμανε δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα κατά τον χρόνο της διοίκησής του στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Αντίθετα, όλες οι πληρωμές έγιναν έγκαιρα και μπορώ να σας πω ότι η δήλωση του ΟΣΔΕ ανέβηκε δύο μήνες νωρίτερα σε σχέση με πέρσι». Ωστόσο, όπως επισήμανε, σημείο καμπής αποτέλεσαν οι δημόσιες αντεγκλήσεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Από τη στιγμή που υπήρξαν τέτοιες δημόσιες τοποθετήσεις, υπήρχε ένα λάθος μήνυμα – και αυτό δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό ούτε από εμένα ούτε από την κυβέρνηση».

