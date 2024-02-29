Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής χαιρέτησε την πρωτοβουλία του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την ανέγερση μνημείου για τα 57 θύματα του εγκλήματος των Τεμπών.

Σχετική ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος αναφέρει: «Από τη μνήμη της ελληνικής κοινωνίας δεν θα διαγραφεί ποτέ αυτή η τραγωδία ούτε οι υπεύθυνοι».

Προσθέτει οτι «η σπουδή που επέδειξε το Φρουραρχείο της Βουλής, είναι απολύτως καταδικαστέα και αναντίστοιχη με το συλλογικό αίσθημα και αίτημα για δικαίωση των θυμάτων και του αγώνα των οικογενειών τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.