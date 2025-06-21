Οι αναφορές του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών σε δήθεν «τουρκική μειονότητα» σε Θράκη και Δωδεκάνησα, καθώς και σε «δύο κράτη» στην Κύπρο, αποτελούν όχι μόνο νέα σοβαρή ρηματική πρόκληση αλλά και επίσημη επιβεβαίωση των παράνομων τουρκικών αξιώσεων στην περιοχή», σημειώνει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

Τονίζει πως «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Τουρκία παραμένει μια βαθιά αναθεωρητική δύναμη που δεν δείχνει διατεθειμένη να μετακινηθεί από τις πάγιες θέσεις της που αμφισβητούν το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες».

Ο κ. Μάντζος αναφέρει ότι «η Ελλάδα οφείλει σε κάθε ευκαιρία να εκθέτει σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο την τουρκική προκλητικότητα, χωρίς επιφυλάξεις και αστερίσκους» και «η Κυβέρνηση οφείλει άμεσα να ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, όπως έχουμε ήδη ζητήσει».

Πηγή: skai.gr

