Νέες προκλητικές αναφορές από Φιντάν για τους μουσουλμάνους της Θράκης και Κυπριακό

Αναφορά στο Κυπριακό και τη Θράκη έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά την εναρκτήρια ομιλία του στη διήμερη 51η Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη.

Αναφερόμενος στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, την οποία χαρακτήρισε «τουρκική», ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας δήλωσε: «Η τουρκική μουσουλμανική μειονότητα στη Δυτική Θράκη και ο τουρκικός πληθυσμός των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σοβαρές παραβιάσεις που τους εμποδίζουν να απολαύσουν ακόμη και τα πιο βασικά δικαιώματα και ελευθερίες. Η προσοχή του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας σε αυτό το ζήτημα είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί ότι η εθνική ταυτότητα, η θρησκευτική εκπαίδευση και τα πολιτιστικά δικαιώματα της τουρκικής μουσουλμανικής μειονότητας γίνονται σεβαστά από τις ελληνικές αρχές».

Όσον αφορά την Κύπρο ο Χακάν Φιντάν δήλωσε: «Υπάρχουν δύο λαοί και δύο κράτη στο νησί της Κύπρου. Ως αναπόσπαστο μέρος του ισλαμικού κόσμου, το τουρκοκυπριακό κράτος εκπροσωπείται ως παρατηρητής στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας. Δυστυχώς, οι Τουρκοκύπριοι συνεχίζουν να ζουν υπό την άδικη και απάνθρωπη απομόνωση που τους επιβάλλεται εδώ και δεκαετίες. Καλούμε όλα τα μέλη να υποστηρίξουν τα εγγενή δικαιώματά τους και να συνεργαστούν άμεσα μαζί τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

