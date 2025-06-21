Απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών έδωσε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι ο χαρακτήρας της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη ορίζεται ρητά ως θρησκευτικός, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης.

Η Ελλάδα, όπως επισημαίνεται, σέβεται και προστατεύει πλήρως τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της μειονότητας, εξασφαλίζοντας όλα τα δικαιώματα των μελών της στο πλαίσιο της ισονομίας και της ισοπολιτείας, ως Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες.

Όσον αφορά τις δηλώσεις για το Κυπριακό, το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης ή στην πρόοδο των συνομιλιών. Τονίζεται ότι το πλαίσιο των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Κυπριακό είναι δεσμευτικό και πρέπει να γίνεται σεβαστό.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής. Η Ελλάδα σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, διασφαλίζοντας παράλληλα, σε πνεύμα πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας, όλα τα δικαιώματά τους, ως Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Οι δηλώσεις που αφορούν στο Κυπριακό ασφαλώς δεν συμβάλλουν στις προσπάθειες για επίτευξη προόδου και οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Υπενθυμίζεται ότι το πλαίσιο των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Κυπριακό έχει δεσμευτικό χαρακτήρα».

