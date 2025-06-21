Με μια αυστηρά διατυπωμένη επιστολή προς την πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Κύπρος καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών στις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές της Kυπριακής Δημοκρατίας, κατηγορώντας την Άγκυρα για συστηματική παραβίαση του διεθνούς δικαίου και για υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού.

Στην επιστολή (ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2025), η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, πρέσβης Μαρία Μιχάηλ, υπενθυμίζει ότι από την τουρκική εισβολή του 1974, «οι Ελληνοκύπριοι ιδιοκτήτες περιουσιών στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που κατέχει η Τουρκία στερούνται πρόσβασης, ελέγχου και χρήσης των περιουσιών τους». Υπογραμμίζει ότι «το αδιαμφισβήτητο αυτό γεγονός έχει επιβεβαιωθεί από το ΕΔΑΔ στις σχετικές αποφάσεις του το 2001 και το 2014 στην διακρατική υπόθεση Κύπρου κατά Τουρκίας», τονίζοντας ότι «η Τουρκία μέχρι σήμερα δεν έχει συμμορφωθεί με την απόφαση».

Η επιστολή αποτελεί απάντηση σε πρόσφατη επιστολή του Μονίμου Αντιπροσώπου της Τουρκίας, πρέσβη Αχμέντ Γιλντίζ (ημερομηνίας 10 Ιουνίου). Η κ. Μιχάηλ καταγγέλλει ότι η Τουρκία εφαρμόζει «μια ενεργή πολιτική πώλησης και εκμετάλλευσης αυτών των περιουσιών σε βιομηχανική κλίμακα», περιγράφοντας την ως «μεθοδικά και επιθετικά προωθούμενη επί σειρά ετών, στο πλαίσιο της επιδίωξης της Τουρκίας για δημιουργία ξεχωριστού κράτους στο νησί της Κύπρου».

Τέτοιες πολιτικές, πρόσθεσε, παραβιάζουν ευθέως «τις αρχές της αδιαίρετης κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας» και υπονομεύουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις στο συμφωνημένο πλαίσιο που έχει υιοθετήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Επισημαίνοντας την απουσία ουσιαστικών διαπραγματεύσεων τα τελευταία οκτώ χρόνια, η Κύπρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος σημειώνει ότι αυτό έχει αναγκάσει πολλούς Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες να προσφύγουν νομικά κατά της «μη εξουσιοδοτημένης εκμετάλλευσης των περιουσιών τους, πράξη η οποία αποτελεί ποινικό αδίκημα βάσει του Κυπριακού Ποινικού Κώδικα».

Η Κυπριακή Δημοκρατία, τόνισε, παραμένει προσηλωμένη «στις αρχές του κράτους δικαίου, του διαχωρισμού των εξουσιών και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αποτελούν θεμελιώδεις αρχές κάθε δημοκρατικής κοινωνίας».

«Οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο του καθήκοντός τους για εφαρμογή του νόμου, κατόπιν επίσημης καταγγελίας και αναλόγως των στοιχείων και των περιστάσεων, δύνανται να προχωρήσουν στη διενέργεια ποινικής έρευνας», αναφέρεται στην επιστολή, υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για θεμελιώδεις αρχές από τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει καμία παρέκκλιση ή απαίτηση για εξαίρεση».

Η κ. Μιχάηλ τονίζει ότι «είναι αδιανόητο ο δράστης εγκληματικών ενεργειών να επιχειρεί να παρουσιαστεί ως θύμα των δικών του παράνομων πράξεων, ενώ ταυτόχρονα ζητά τη διαιώνιση αυτής της παρανομίας, προκειμένου να συνεχίσει να αποκομίζει παράνομα οφέλη».

Η Κύπρος καλεί την Τουρκία «να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της βάσει του Χάρτη του ΟΗΕ», υπενθυμίζοντας ότι ως «δύναμη κατοχής δεσμεύεται από το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το ανθρωπιστικό δίκαιο».

Ο τερματισμός της παράνομης χρήσης και πώλησης ιδιωτικής περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές, τονίζεται στην επιστολή, αποτελεί βασικό στοιχείο «για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης που απαιτείται για μια επιτυχή διαδικασία δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού σύμφωνα με τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Η Κύπρος καλεί επίσης τα Ηνωμένα Έθνη να απορρίψουν, όπως απαιτεί ο ρόλος τους, «κάθε προσπάθεια παραμερισμού της νομιμότητας προκειμένου να συνεχιστεί η εγκληματικότητα βάσει ενός καλά οργανωμένου σχεδίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

