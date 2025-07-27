Στην ύπαρξη ενδιαφέροντος και από άλλες πετρελαϊκές εταιρείες, για έρευνες υδρογονανθράκων στα θαλάσσια"οικόπεδα" που έχουν προκηρυχθεί, αναφέρεται ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξη του στο «Βήμα της Κυριακής» σημειώνοντας πως «η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων με πράξεις -και όχι στα λόγια- γίνεται με αποφασιστικότητα, στη βάση του στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης και δεν επηρεάζεται από τις αντιδράσεις της Τουρκίας».

Ο κ. Παπασταύρου τονίζει ότι η επικείμενη μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες «θα δώσει ένα τέλος στην εξυπηρέτηση των πολιτών με δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Επίσης, μιλώντας για παρεμβάσεις που αφορούν στο κόστος της ενέργειας, υπογράμμισε ότι «θα προχωρήσουμε στην ενεργοποίηση των νέων δυναμικών -πορτοκαλί- τιμολογίων», ενώ τόνισε παράλληλα, ότι «τα οφέλη από την εισαγωγή της δυναμικής τιμολόγησης για τους καταναλωτές και το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να είναι σημαντικά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

