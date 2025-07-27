Π. Μαρινάκης: Η κυβέρνηση επιδιώκει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα RealNews, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνει ότι ξεκινά η διαδικασία επιστροφής χρημάτων από εκείνους που πήραν τις περισσότερες παράνομες ενισχύσεις. Και υπογραμμίζει ότι ο Οργανισμός εντάχθηκε στην ΑΑΔΕ προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια, ενώ για την αντιπολίτευση, ανέφερε πως το να κάνει ότι δεν αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα της εξεταστικής είναι υποκριτικό.

«Όπως υποκριτικό είναι δήθεν να πέφτουν από τα σύννεφα με το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων, ενώ αποδεικνύεται περίτρανα ότι είναι μια διαχρονική πληγή», υπογραμμίζει.

Ο κ. Μαρινάκης απορρίπτει τις κατηγορίες συγκάλυψης και επισημαίνει ότι η σημερινή κυβέρνηση προχώρησε σε ουσιαστικούς ελέγχους σε 30.000 ΑΦΜ και 5.200 φυσικά πρόσωπα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει πως όπως φαίνεται, ο πρώην πρόεδρος της Νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου δεν ήταν ο μόνος εξ απορρήτων του κ. Ανδρουλάκη που έλαβε χρήματα στο όνομα της «τεχνικής λύσης».

«Αποδεικνύεται ότι το πρόβλημα δεν ήταν ούτε τωρινό, ούτε μονοσήμαντο, ούτε «γαλάζιο», ούτε «κόκκινο», ούτε «κίτρινο». Η κυβέρνηση επιδιώκει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, τονίζει ενώ απορρίπτει τα περί συμψηφισμού και λέει ότι «η πιο δυσάρεστη είδηση των τελευταίων μηνών σε αυτό το μέτωπο, είναι ότι στα κόμματα της τοξικότητας προστίθεται και το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλώνει ότι η χώρα έχει σταθερή κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχει καθαρή εντολή τετραετίας. «Δεν υπάρχει κανένα σενάριο πρόωρων εκλογών, ούτε χρειάζεται, ούτε βοηθά», αναφέρει ενώ αντίστοιχα λέει ότι δεν υπάρχει και σχέδιο αλλαγής του εκλογικού νόμου.

Ενόψει της ΔΕΘ ο κ. Μαρινάκης λέει ότι το δημοσιονομικό περιθώριο είναι 1,5 δισ. ευρώ με στόχο την ενίσχυση της μεσαίας τάξης και της ελληνικής οικογένειας.

Για τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ, ο κ. Μαρινάκης δηλώνει ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και ελπίζει σε θετική έκβαση στις διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ.

«Τα θαλάσσια πάρκα αποτελούν εθνική στρατηγική επιλογή», δηλώνει επίσης ο Παύλος Μαρινάκης και τονίζει ότι η χώρα μας ενεργεί με βάση το διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα λέει πως «το λεγόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο και δεν το έχει αναγνωρίσει κανείς».

Για το μεταναστευτικό σημειώνει ότι την πρώτη εβδομάδα που εφαρμόστηκε η τελευταία πρωτοβουλία της κυβέρνησης, οι ροές είχαν σχεδόν εκμηδενιστεί και επαναλαμβάνει ότι «ο δρόμος για κάθε παράνομο μετανάστη θα είναι φυλακή ή επιστοφή».

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης αναφέρεται στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας με τεχνολογικές λύσεις και τονίζει πως το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

