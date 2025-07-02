Για τη συμμετοχή στην πρώτη από το 2011 δημοπρασία για τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Λιβύης, ανταγωνίζονται οι Chevron Corp. και TotalEnergies SE, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της National Oil Corp, Μασούντ Σελιμάν, που μίλησε στην Τρίπολη, ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει συνολικά 37 εταιρείες, μεταξύ των οποίων και οι Eni SpA και Exxon Mobil Corp., με τα συμβόλαια να αναμένεται να υπογραφούν με τους επιτυχόντες μειοδότες μέχρι το τέλος του 2025.

«Σχεδόν όλες οι γνωστές διεθνείς εταιρείες» συμμετέχουν στη διαδικασία για τα 22 θαλάσσια και χερσαία πεδία, ανέφερε ο ίδιος.

Η τελευταία δημοπρασία έγινε το 2007, τέσσερα χρόνια πριν από την εξέγερση που υποστηρίχθηκε από το ΝΑΤΟ και οδήγησε στην πτώση και τον θάνατο του Καντάφι. Οι νικητές των νέων διαγωνισμών θα καλύψουν τα κόστη για σεισμικές έρευνες και άλλα στάδια εξερεύνησης, αλλά θα μπορούν να τα ανακτήσουν εφόσον ανακαλυφθούν εμπορικά αξιοποιήσιμα κοιτάσματα, εξήγησε ο Σελιμάν.

Η επιστροφή ξένων εταιρειών στην εξερεύνηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη χώρα της Βόρειας Αφρικής, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου της ηπείρου, αλλά η παραγωγή της έχει πληγεί από πάνω από μια δεκαετία συγκρούσεων.

Η Λιβύη εξακολουθεί να είναι διχασμένη ανάμεσα σε αντίπαλες κυβερνήσεις στην ανατολή και τη δύση, με περιστασιακές διακοπές στην παραγωγή και βίαιες συγκρούσεις να έχουν αφήσει μεγάλο μέρος της ενεργειακής υποδομής σε κακή κατάσταση.

Οι στόχοι για αύξηση της ημερήσιας παραγωγής

Οι αρχές της Λιβύης στοχεύουν σε ημερήσια παραγωγή 2 εκατομμυρίων βαρελιών πριν από το 2030 — υπερβαίνοντας την κορυφή των 1,75 εκατ. βαρελιών που είχε επιτευχθεί επί Μουαμάρ Καντάφι το 2006. Αυτή τη στιγμή, η χώρα αντλεί περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Η NOC περιμένει την έγκριση προϋπολογισμού ανάπτυξης ύψους περίπου 3 δισ. δολαρίων, που αναμένεται να επιτρέψει την αύξηση της παραγωγής στα 1,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως μέσα σε έναν χρόνο.

Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί εν μέρει για την ανάπτυξη εταιρειών όπως η Akakus, η οποία εκμεταλλεύεται το κοίτασμα Sharara — το μεγαλύτερο της Λιβύης — μέσω κοινοπραξίας με τις TotalEnergies, Repsol SA, OMV AG και Equinor ASA, καθώς και λιβυκές κρατικές εταιρείες.

Η Waha Oil Co., ένας βασικός παραγωγός της χώρας, έχει δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγή της στις 800.000 βαρέλια ημερησίως από τα 300.000 σήμερα, σύμφωνα με τον Σελιμάν. Η ανάπτυξη του πεδίου North Jalo και μόνο θα προσθέσει 100.000 βαρέλια.

Η ισπανική Repsol επανεκκίνησε την εξερεύνηση στη λεκάνη Marzuq τον Ιανουάριο, μετά από διακοπή δέκα ετών. Οι Eni, OMV και BP Plc επανεκκίνησαν τις γεωτρήσεις πέρυσι, τερματίζοντας μια παύση που κρατούσε από το 2014.

Εξάρτηση της Λιβύης από εισαγωγές καυσίμων

Παρά τον πλούτο της σε πετρέλαιο, η Λιβύη διαθέτει ελάχιστη διυλιστική ικανότητα και εξαρτάται από εισαγωγές καυσίμων. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ελλείψεις τους τελευταίους μήνες, μετά την κατάργηση από τους κρατικούς ελεγκτές ενός αμφιλεγόμενου συστήματος ανταλλαγής αργού με καύσιμα. Αυτό άφησε τη NOC με χρέη περίπου 1 δισ. δολαρίων.

Όπως δήλωσε ο Σελιμάν, τα χρέη για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο έχουν ήδη εξοφληθεί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι πληρωμές για τον Μάιο. Η κυβέρνηση έχει εγκρίνει 20 δισ. δηνάρια (3,7 δισ. δολάρια) για εισαγωγές καυσίμων για το τρέχον έτος. Αν και το ποσό δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες — με τις εισαγωγές καυσίμων να κοστίζουν κατά μέσο όρο 600 εκατ. δολάρια τον μήνα — οι αρχές θα δείξουν «κατανόηση» σε πιθανό αίτημα της NOC για επιπλέον χρηματοδότηση, ανέφερε ο πρόεδρος της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.