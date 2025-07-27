«Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από την πυροσβεστική αλλά είναι η δεύτερη σε ένα χρόνο στο ίδιο νοσοκομείο πράγμα που επιβάλει να δούμε εκ νέου τα πρωτόκολλα λειτουργίας εκεί. Η νέα διοίκηση οφείλει να ασχοληθεί με αυτό από την πρώτη στιγμή», αναφέρει χαρακτηριστικά με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης αναφορικά με τη φωτιά στο Νοσοκομείο «'Αγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού:

«Χθες είχαμε ξαφνική πυρκαγιά, σε υπόγειο ενός από τα κτίρια του Γ.Ν. «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα. Αμέσως κινητοποιήθηκε όλος ο διοικητικός μηχανισμός του Υπουργείου Υγείας με πρώτη προτεραιότητα την ασφαλή μετακίνηση των ασθενών από την πτέρυγα που είχε γεμίσει από καπνούς, σε γειτονικό κτίριο. Ο κ. Διοικητής της 6ης ΥΠΕ κ. Θεοδωρόπουλος ήταν εκεί από την αρχή και η κα Γενική Γραμματεύς κα Βιλιδιρίδου πήγε άμεσα από την Αθήνα στην Πάτρα και ανέλαβε τον γενικό συντονισμό της επιχείρησης. Η μεταφορά όλων των ασθενών ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια έως αργά χθες το βράδυ (η επιχείρηση ήταν αρκετά δύσκολη καθώς στο κτίριο δεν υπήρχε ρεύμα και όλα τα κρεβάτια μετακινήθηκαν με τα χέρια). Για την επιχείρηση ζητήσαμε και λάβαμε από την πρώτη στιγμή ενίσχυση από τον

@greekredcross τους εθελοντές και την διοίκηση του οποίου θερμά ευχαριστούμε. Τις επόμενες ημέρες το ΠΓΝ του Ρίου θα καλύψει τις εφημερίες του «Αγίου Ανδρέα» έως ότου επανέλθει στην κανονική του λειτουργία. Για αυτόν τον σκοπό μετακινήσαμε προσωρινά προσωπικό από τα ΤΕΠ του «Αγίου Ανδρέα» προς το Ρίο. Οι ζημιές εκ πρώτης όψεως δεν φαίνονται σοβαρές, ελπίζουμε να μην έχουν πάθει ζημιά τα καινούργια και εξαιρετικά ακριβά μηχανήματα που ήταν δίπλα από την φωτιά, ο Αξονικός και ο Μαγνητικός τομογράφος. Περισσότερα θα ξέρουμε αύριο. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από την πυροσβεστική αλλά είναι η δεύτερη σε ένα χρόνο στο ίδιο Νοσοκομείο πράγμα που επιβάλει να δούμε εκ νέου τα πρωτόκολλα λειτουργίας εκεί. Ή νέα διοίκηση οφείλει να ασχοληθεί με αυτό από την πρώτη στιγμή.

Ευχαριστώ θερμά τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που αν και η χθεσινή ημέρα ήταν τόσο δύσκολη κινητοποιήθηκαν αμέσως και γλιτώσαμε τα χειρότερα αλλά και την Ελληνική Αστυνομία και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την συνδρομή τους στην επιχείρηση.»

ΤΕ Αχαΐας του ΚΚΕ: Εδώ και τώρα μέτρα για την ασφάλεια ασθενών και εργαζόμενων στο Γ.Ν. Πατρών «Άγιος Ανδρέας»

Από την πλευρά της, η Τομεακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «Για τρίτη φορά μέσα σε ενάμιση χρόνο φωτιά ξέσπασε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», στο υπόγειο του νέου κτηρίου αυτή τη φορά, σε χώρο με υγειονομικό υλικό.

Για μια ακόμη φορά, οι γιατροί, οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς του νοσοκομείου βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα ελλιπή μέτρα πυροπροστασίας και τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό, ενώ χωρίς ρεύμα παραμένει το νοσοκομείο με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς των κλινικών, αλλά και τους νοσηλευόμενους στη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Στη λογική του «πάμε κι όπου βγει» και χωρίς οργανωμένο σχέδιο προχωρά και η εκκένωση του νοσοκομείου».

«Από την πρώτη στιγμή στον χώρο βρέθηκε κλιμάκιο της Τομεακής Επιτροπής Αχαΐας του ΚΚΕ, ενώ δυνάμεις του κόμματος, γιατροί και υγειονομικοί, βρίσκονται στον χώρο για να βοηθήσουν με όποιον τρόπο μπορούν.

Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά με τον πιο τραγικό τρόπο ότι υγειονομικοί και ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με την έλλειψη μέτρων ασφαλείας και την παντελή έλλειψη οργανωμένου σχεδίου εκκένωσης που βάζει τη ζωή τους σε κίνδυνο» σημειώνει ακόμα η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Απαιτούμε:

-Εδώ και τώρα να παρθούν μέτρα για την ασφαλή εκκένωση του νοσοκομείου και την ασφαλή μεταφορά των ασθενών.

-Να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της πυρκαγιάς

-Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του υγειονομικού προσωπικού και των ασθενών του νοσοκομείου, που για τρίτη φορά έρχονται αντιμέτωποι με πυρκαγιά μέσα στο ΓΝ Πατρών».

