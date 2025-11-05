Η νίκη του Zohran Kwame Mamdani δεν είναι απλώς μια πολιτική επιτυχία. Eίναι ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας και ανατροπής απέναντι στην κυριαρχία των ολιγαρχικών συμφερόντων που απειλούν τη δημοκρατία, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου για την εκλογική επιτυχία του νέου δημάρχου της Ν. Υόρκης.

Πρόσθεσε ότι « εξέφρασε με καθαρότητα και θάρρος τη φωνή των πολιτών που αγωνίζονται για δικαιοσύνη, ισότητα και αξιοπρέπεια, απέναντι σε ένα σύστημα που έχει ευνοήσει τη συσσώρευση πλούτου και εξουσίας στα χέρια των λίγων».

Ο κ. Παπανδρέου σημείωσε ότι «σε μια εποχή όπου -όπως καταγράφει και η πρόσφατη έκθεση της Oxfam, UNEQUAL: The Rise of a New American Oligarchy- η ανισότητα στις ΗΠΑ έχει φτάσει σε ιστορικά επίπεδα και η δημοκρατία απειλείται - υπονομεύεται από την οικονομική συγκέντρωση και τη σύμπτυξη πολιτικής και επιχειρηματικών ελίτ», και γι΄αυτόν τον λόγο η στάση του νεοκλεγέντος δημάρχου υπενθυμίζει ότι η πολιτική μπορεί και πρέπει να ξαναγίνει υπόθεση των πολλών, υπόθεση πολιτών.

Επισήμανε ότι τη δήλωση Μαμαντάνι «σε αυτή τη στιγμή πολιτικού σκότους, η Νέα Υόρκη θα είναι το φως», είναι το φως της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συλλογικής δράσης απέναντι στον αυταρχισμό και την απληστία.

«Είναι η πίστη πως η αλλαγή δεν θα έρθει από την προσαρμογή, αλλά από τη γενναία αντίσταση και τη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο», σύμφωνα με τον κ. Παπανδρέου, ο οποίος υπογράμμισε καταλήγοντας στη δήλωσή του:

« Η μάχη του Mamdani είναι και δική μας μάχη - η μάχη κάθε δημοκράτη, σοσιαλιστή και προοδευτικού πολίτη που πιστεύει ότι η ελευθερία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ισότητα, ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς συμμετοχή και λογοδοσία, και ότι η οικονομία πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία, όχι να την υποτάσσει. Η νίκη του Mamdani αποδεικνύει πως ένα νέο κύμα πολιτών, νέων ανθρώπων με όραμα, μπορεί να αμφισβητήσει τη δύναμη των ολιγαρχιών και να ανοίξει δρόμους για ένα πιο δίκαιο, πιο δημοκρατικό, πιο ανθρώπινο μέλλον. Η ελπίδα επιστρέφει. Ο αγώνας συνεχίζεται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

