Ο «δημοκρατικός σοσιαλιστής» Μαμντάνι εκλέγεται δήμαρχος Νέας Υόρκης

Ο υποψήφιος του δημοκρατικού κόμματος Ζόραν Μαμντάνι, «δημοκρατικός σοσιαλιστής», μέγας αντίπαλος του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξελέγη χθες Τρίτη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, μεταδίδουν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα NBC News, CNN και CBS News, που βασίζονται στα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Ο 34χρονος, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου, προηγείται με διαφορά του πρώην κυβερνήτη της πολιτείας, του κεντρώου Άντριου Κουόμο, και του ρεπουμπλικάνου υποψηφίου Κέρτις Σίλουα, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν από την εφορευτική επιτροπή.

Αναμένεται έτσι να γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος της μεγαλύτερης μητρόπολης των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

