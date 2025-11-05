"Έχουμε τη βούληση να λάβουμε κάθε επιπλέον μέτρο για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους. Είναι σε δύσκολη θέση αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρουμε καλά τη δυσκολία τους. Αλλά θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι αν δεν καταφέρουμε να κλείσουμε τον κύκλο της νόσου, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ούτε την ανασύσταση του ζωϊκού κεφαλαίου", υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, με αφορμή τη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τις επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τα κόμματα της αντιπολίτευσης είπαν ότι πολλοί κτηνοτρόφοι κυριολεκτικά βρίσκονται σε απόγνωση καθώς από τη μία μέρα στην άλλη χάνουν τη μόνη πηγή εισοδήματος που διαθέτουν, τα ζώα τους. Σημείωσαν επίσης ότι είναι αρκετοί εκείνοι που υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να επιχειρηθεί εμβολιασμός έτσι ώστε να μη θανατώνονται όλα τα ζώα ενός κοπαδιού όταν εντοπιστεί κρούσμα.

"Ήδη υπάρχουν μέτρα στήριξης για τις ζωοτροφές και τις θανατώσεις των ζώων. Θα υπάρξουν επιπλέον μέτρα. Σε δεύτερο χρόνο δε και με βάση της εξελίξεις, θα υπάρξουν και μέτρα για την αντικατάσταση, την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου", απάντησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

"Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή ένας μεγάλος αριθμός κτηνοτρόφων θεωρεί ότι το εμβόλιο είναι η λύση. Όμως για να εμβολιαστεί ένας άνθρωπος ή ένα ζώο, την ευθύνη πρέπει να έχει η επιστημονική κοινότητα, όχι ο υπουργός ή ο περιφερειάρχης ή ο πολίτης", είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για να σημειώσει ότι με την Εθνική Επιτροπή για την αντιμετώπιση της ευλογιάς επιδιώκεται μια εμπεριστατωμένη επιστημονική γνώση, όχι μόνο για την αντιμετώπιση και τα μέτρα που ενδεχομένως πρέπει να κλιμακωθούν, "ίσως και επιπλέον του ευρωπαϊκού κανονισμού", αλλά και για να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα σε σχέση με το εμβόλιο.

'Αλλωστε, όπως επανέλαβε ο κ.Τσιάρας, αυτή τη στιγμή, ευρωπαϊκό εμβόλιο δεν υπάρχει, εμβόλιο, το οποίο να έχει λάβει έγκριση από χώρα της ΕΕ δεν υπάρχει, εμβόλιο που να έχει χρησιμοποιηθεί σε ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει. Το εμβόλιο που υπάρχει έχει παραχθεί σε τρίτη χώρα και έχει χρησιμοποιηθεί στην Τουρκία, στο Πακιστάν, στο Ισραήλ.

"Το εμβόλιο, από μόνο του, επαναπυροδοτεί κρούσματα. Τα κρούσματα πρέπει πάλι να ακολουθήσουν την Οδηγία της ΕΕ και να θανατωθούν. Είναι δεδομένο ότι αν για οποιδήποτε λόγο σε δεύτερο χρόνο η χώρα απωλέσει-και μιλάμε για μετά από δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια-το ελεύθερο καθεστώς από την ευλογιά, αυτό θα σημάνει μια άλλη πραγματικότητα, για την εξαγωγή των κτηνοτροφικών προϊόντων", είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και κάλεσε όλες τις πλευρές να αναλογιστούν "με πόση ευκολία μπορεί κανείς να πάρει μια απόφαση εμβολιασμού", πολύ περισσότερο που τα στοιχεία δείχνουν ότι και οι χώρες που προχώρησαν σε εμβολιασμό, δεν κατάφεραν να εξαλείψουν την ευλογιά και έχουν μπει σε κατάσταση που είναι ενδημική.

"Θέλουμε να προστατεύσουμε την αξία των κτηνοτροφικών προϊόντων"

Με αυτά, λοιπόν, τα δεδομένα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κάλεσε όσους υποστηρίζουν τον εμβολιασμό να αναλογιστούν τι θα γίνει, σε μια τέτοια περίπτωση, με τις εξαγωγές των γαλακτοκομικών προϊόντων, πολλώ δε μάλλον που η Ελλάδα παράγει τη φέτα. "Κατανοώ απολύτως την δύσκολη θέση στην οποία έχουν βρεθεί οι κτηνοτρόφοι. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να γίνει κάποιος να είναι αρεστός, αλλά να σκέφτεται το μέλλον. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική φέτα είναι ένα παγκόσμιο προϊόν που δεν είναι απλά ένα ΠΟΠ προϊόν, αλλά ένα brand για την πατρίδα μας και συμβάλλει αδιανόητα υψηλά στις εξαγωγές της χώρας, δημιουργεί μια τεράστια εθνική υπεραξία. Φαντάζεστε, μετά από πέντε χρόνια, να υποβαθμιστούν οι εξαγωγές της φέτας και να μην έχουμε τη δυνατότητα που έχουμε σήμερα για την πατρίδα μας; Με πόση ευκολία μπορεί κανείς να υιοθετήσει μια τέτοια εξέλιξη; Για πείτε μου. Διότι εδώ τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα λένε ότι ο κίνδυνος να καταστεί η χώρα μας ενδημική, μετά από εμβολιασμό, είναι περισσότερο από υπαρκτός", σημείωσε ο κ. Τσιάρας και γι΄αυτό, τόνισε, όλες οι προσπάθειες πρέπει να στραφούν στην εκρίζωση της νόσου. "Αυτό μπορεί να σημαίνει απώλεια ζωϊκού κεφαλαίου, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν αφήσουμε τη νόσο να προχωρήσει δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε όρθια την ελληνική κτηνοτροφία και να προστατεύσουμε την αξία των κτηνοτροφικών προϊόντων", είπε ο κ. Τσιάρας.

Η θανάτωση των ζώων

Όσο για την θανάτωση των ζώων, ο υπουργός σημείωσε ότι δεν είναι ασφαλώς ευχάριστη για κανέναν, αλλά υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία περιγράφει πως όταν υπάρχει ένα κρούσμα σε ένα κοπάδι, τότε πρέπει να θανατωθεί όλο το κοπάδι. "Αν δεν σταματήσουμε τη ζωονόσο, θα βρισκόμαστε ενώπιον θανατώσεων συνεχώς. Από την άλλη, αν επιτρέψουμε τον εμβολιασμό, η χώρα θα γίνει ενδημική τα επόμενα χρόνια και αυτό θα φέρει τρομερή υποβάθμιση των εξαγωγών. Συνεπώς, οι λύσεις δεν είναι εύκολες", υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας και υπενθύμισε ότι η ελληνική κτηνοτροφία είναι εκτακτική και μετακινούμενη, δεν είναι εντατική κτηνοτροφία.

Οι αποζημιώσεις

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης έθεσαν ζήτημα για το ύψος των αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων που υποχρεούνται στη θανάτωση των ζώων τους. "Ξέρετε πόση είναι η αποζημίωση για τα θανατωθέντα αιγοπρόβατα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Έχετε εικόνα; Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αποζημίωση από 95 ευρώ. Στην Ελλάδα η μέγιστη αποζημίωση είναι 250 ευρώ. Θα δεχθώ ότι τα 250 ευρώ είναι για τα ζώα ράτσας, το κατανοώ. Ας πούμε ότι ο μέσος όρος είναι 200 ευρώ. Θέλετε να είναι 180 ευρώ; Να είναι 180 ευρώ. Είναι όμως τα διπλάσια, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλο ευρωπαϊκή χώρα", σημείωσε ο κ. Τσιάρας και τόνισε ότι η Ελλάδα δίνει τη μεγαλύτερη αποζημίωση, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα γιατί θέλει να στηρίξει την αιγοπροβατοτροφία. Όλα τα ποσά δε των αποζημιώσεων, όπως είπε, αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα και όσα δεν έχουν δοθεί είναι γιατί αναμένονται οι καταστάσεις των δικαιούχων από τις περιφέρειες. "Τα χρήματα όμως υπάρχουν. Καθυστερήσαμε; Ναι, καθυστερήσαμε. Αλλά προβλέπεται αποζημίωση και για την οικονομική επιβάρυνση, λόγω της έξαρσης της ζωονόσου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη βούληση να λάβουμε κάθε επιπλέον μέτρο για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους. Είναι σε δύσκολη θέση αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρουμε καλά τη δυσκολία τους. Αλλά θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι αν δεν καταφέρουμε να κλείσουμε τον κύκλο της νόσου, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ούτε την ανασύσταση του ζωϊκού κεφαλαίου, γιατί για να γίνει ανασύσταση του ζωϊκού κεφαλαίου, πρέπει να έχει κλείσει το κεφάλαιο της ενεργού νόσου", είπε ο υπουργός.

Πρόθεση της κυβέρνησης, είπε στο σημείο αυτό, είναι να υπάρξουν συνολικά μέτρα στήριξης. "Ήδη υπάρχουν μέτρα στήριξης για τις ζωοτροφές και τις θανατώσεις των ζώων. Θα υπάρξουν επιπλέον. Σε δεύτερο χρόνο δε και με βάση της εξελίξεις, θα υπάρξουν και μέτρα για την αντικατάσταση, την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου", είπε ο κ. Τσιάρας.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη όλες οι πλευρές να συνεργαστούν για να κλείσει ο κύκλος της ευλογιάς, σημειώνοντας ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ταλαιπωρούνται όχι μόνο από την ευλογιά, αλλά και από άλλες ζωονόσους και συνεπώς αυτή τη στιγμή επικρατεί μεγάλη ανησυχία και προβληματισμός στην ευρωπαϊκή κτηνοτροφία.

"Η ίδια ζωονόσος υπάρχει στη Βουλγαρία, υπάρχει στη Ρουμανία, υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που ταλαπωρούνται από άλλες ζωονόσους. Αυτή τη στιγμή η γρίππη των πουλερικών είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τη Γερμανία. Η οζώδης δερματίτιδα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και για τη Γαλλία και για την Ισπανία και υπάρχει απαγόρευση εξαγωγών των δικών τους προϊόντων, αυτή την περίοδο, εξαιτίας αυτού του λόγου", είπε ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε: "Συνεπώς, το ζήτημα των ζωονόσων προκαλεί πολύ μεγάλο προβληματισμό στην ευρωπαϊκή κτηνοτροφία, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν και συστάσεις από τον ευρωπαίο επίτροπο. Βρισκόμαστε ενώπιον της μεγάλης ανάγκης να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας, το υπουργείο, οι περιφέρειες μέσω των ΔΑΟΚ, και φυσικά οι κτηνοτρόφοι, για να μπορέσουμε να κλείσουμε τον κύκλο της ευλογιάς".

Αναφερόμενος στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είπε ότι το σύνολο των διατάξεων είναι απολύτως θετικές και έχουν στόχο να στηρίξουν την κτηνοτροφία και την αντιμετώπιση της ζωονόσου.

Στη συζήτηση που προηγήθηκε, η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα είπε ότι μπροστά στην ζωονόσο η πολιτεία όφειλε να δράσει γρήγορα και αποφασιστικά και με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Οκτωβρίου του 2025, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε σε επείγουσες ρυθμίσεις, για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς, δηλαδή με τις ρυθμίσεις για τη στήριξη των παραγωγών, την προστασία ζωικού κεφαλαίου και την αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγροτική οικονομία.

Στο "εκρηκτικό μείγμα" προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της χώρας, αναφέρθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης είπε ότι εξ αρχής έπρεπε το υπουργείο να λειτουργήσει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου της Ασθένειας, όπως προβλέπει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, για την επιτήρηση της υλοποίησης των οδηγιών και των χρονοδιαγραμμάτων. Κατήγγειλε, επίσης, ότι δεν έγινε πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και το υπουργείο αρκείται στη μεταφορά κτηνιάτρων από άλλες ήδη υποστελεχωμένες περιφέρειες και στρατιωτικών κτηνιάτρων επιβεβαιώνοντας την αποσπασματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει αν έχει προετοιμάσει εναλλακτικό σχέδιο, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για κατά τόπο εμβολιασμούς και όχι καθολικούς. "Ήδη η περιφέρεια Θεσσαλίας, οι κτηνοτρόφοι και τα μικρά τυροκομεία ζητούν εναλλακτικό σχέδιο για τον εμβολιασμό, κάτι το οποίο οφείλατε να είχατε κάνει", είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι "κοροϊδεύει κατάμουτρα τους χιλιάδες κτηνορόφους, τους οποίους, εδώ και δεκαπέντε μήνες, τους αφανίζει έναν-έναν, μέρα τη μέρα". Η κυβέρνηση, είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ, έρχεται σήμερα και πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες, "και ονομάζει έκτακτα τα μέτρα λες και η ευλογιά εμφανίστηκε μόλις τώρα".

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Ζεϊμπέκ Χουσεϊν είπε ότι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, με ευθύνη της κυβέρνησης, βιώνουν μια πρωτοφανώς οριακή κατάσταση. "Η κυβέρνηση απέτυχε να αντιμετωπίσει την ευλογιά, τα μέτρα που φέρνει είναι εξαιρετικά καθυστερημένα και αποδεικνύεται ότι δεν έχει κανένα σχέδιο", είπε ο βουλευτής.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Μπούμπας σημείωσε ότι δεν αρκούν οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου για τη διάσωση της ελληνικής κτηνοτροφίας, αλλά απαιτείται σχέδιο και μόνιμες προσλήσεις κτηνιάτρων γιατί τα πράγματα επιδεινώνονται δεδομένου ότι υπήρξαν και άλλες νόσοι,για τις οποίες δεν αποζημιώθηκαν οι κτηνοτρόφοι.

Ο ειδικός αγορητής της "Νίκης" Κομνηνός Δελβερούδης επισήμανε ότι δεν υπάρχει έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση των κτηνοτρόφων και η κτηνιατρική υπηρεσία της χώρας παραμένει σοβαρά υποστελεχωμένη. Επίσης, οι σταθμοί απολύμανσης, βασικό στοιχείο του πρωτοκόλλου για την εκρίζωση της νόσου που ακολουθείται, άρχισαν να λειτουργούν καθυστερημένα μόλις τους τελευταίους τρεις με τέσσερις μήνες.

Η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά επισήμανε τον κίνδυνο ολοκληρωτικής καταστροφής του κλάδου της κτηνοτροφίας και κατήγγειλε την έλλειψη υποδομών, όπως η ψηφιακή ιχνηλάτιση της νόσου για αποτελεσματική διαχείριση των εστιών.

"Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εισάγεται σήμερα για κύρωση επιχειρεί να καλύψει εκ των υστέρων αποσπασματικά και δυστυχώς ελλιπέστατα και χωρίς επιτυχία τις τραγικές ευθύνες της κυβέρνησης για την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων", είπε η ανεξάρτητη βουλευτής Γιώτα Πούλου.

"Από τότε που ξέσπασε η ευλογιά, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά την προσφιλή του συνήθεια, αντιμετώπισε και το πολύ σοβαρό θέμα με πρακτικές επικοινωνιακής διαχείρισης. Όμως υπάρχουν χιλιάδες θανατώσεις ζώων, υπάρχουν περιουσίες των κτηνοτρόφων που καταστρέφονται και βεβαίως ένα αβέβαιο μέλλον, καθώς βρισκόμαστε ήδη ενώπιον του τρίτου κύματος αυτής της ζωονόσου", είπε η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

