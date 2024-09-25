Για το μεταναστευτικό και τα ελληνοτουρκικά μίλησε στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή Σήμερα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Προβληματίζει η αύξηση στις ροές μεταναστών

Οι ροές μεταναστών έχουν αυξηθεί, ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος, σημειώνοντας πως η αυξητική τάση – που προβληματίζει - έχει ξεκινήσει από το τέλος του προηγούμενου έτους και συνεχίζεται σταθερά καθόλη τη διάρκεια του 2024.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως ανέφερε ο ίδιος, το σύστημά μας αντέχει επί του παρόντος εκτός δραματικού απροόπτου, όπως μία ακόμα μεγαλύτερη ανάφλεξη στον Λίβανο - που ίσως να μην είναι και τόσο απρόοπτο όπως σημείωσε- και αν αρχίσουν να γενικεύονται ο συγκρούεις θα έχουμε άλλη μία επιπλέον ροή προς τα δυτικά, μέσω της Μεσογείου, θα πιεστεί εξαιρετικά πάρα πολύ η Κύπρος και αναμένεται να πιεστεί και η Ελλάδα και η Τουρκία.

Υπογράμμισε πως το μεταναστευτικό ήταν βασικό θέμα της χθεσινής συζήτησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν, και πως στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών Ελλάδα και Τουρκία έχουν να κερδίσουν και οι δύο εάν συνεργαστούν. Σημείωσε πως το ότι υπάρχει περιθώριο συνεργασίας φαίνεται από τα αποτελέσματα που έχει αποδώσει αυτή η συνεργασία. Στο μέτωπο του Έβρου, στα χερσαία σύνορα δήλωσε πως υπάρχουν τακτικές συναντήσεις και σε επιτελικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο από αρμόδιους για τη φύλαξη των συνόρων και των τριών χωρών, Ελλάδα, Τουρκία και Βουλγαρία, που αποδίδουν. «Από τον Έβρο οι ροές είναι μειωμένες, ελάχιστα περίπου 5% κάτω αλλά μειωμένες... Η κατασκευή των εμποδίων έχει περιορίσει τα σημεία εισόδου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στα νησιά και τη θάλασσα όπως δήλωσε υπάρχει πάλι μια οριακή μείωση από το Βόρειο Αιγαίο, ενώ το ΚΥΤ της Λέσβου φιλοξενεί περίπου 1.000 άτομα. «Είναι περίπου ιστορικό χαμηλό αυτό», σημείωσε, θυμίζοντας παλαιότερες εποχές που ήταν 15.000 άνθρωποι.

Για το περιστατικό στη Σάμο, υπογράμμισε πως αυτό δείχνει πόσο επικίνδυνο είναι το ταξίδι έστω και αν είναι σύντομο.

«Στη θαλασσοταραχή το ταχύπλοο δεν μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητα και όταν το κάνει θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των επιβατών.... Άλλο ένα θέμα που προφανώς έκανε τον πρωθυπουργό να πει να δούμε πως τα ταχύπλοα αυτά δεν θα ξεκινούν βέβαια γιατί δεν μπορούν να κρυφτούν αυτά τα σκάφη όταν μεταφέρονται προς τα παράλια», δήλωσε ο ίδιος.

Έκανε λόγο για τις εγκληματικές οργανώσεις που εκμεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους, «τους παίρνουν φαντάζομαι ότι έχουν και δεν έχουν και φυσικά τους βάζουν και σε κίνδυνο ζωής» και επισήμανε την ανάγκη μίας οργανωμένης συνεργασία βάσει συντονισμού με τις τουρκικές Αρχές.

«Ασφαλώς αυτό θα γίνει και σε επιτελικό επίπεδο και σε κορυφαίο πολιτικό. Σύντομα θα οριστεί φαντάζομαι η ημερομηνία συνάντησης μου με τον ομόλογό μου, με τον οποίο έχουμε συνομιλήσει άλλωστε στο τηλέφωνο και αυτό είπαμε ότι μετά τη συνάντηση των ηγετών στη Νέα Υόρκη, προφανώς θα ανάψει το πράσινο φως και για τη δική μας συνάντηση. Και από εκεί και πέρα θα βάλουμε τις βάσεις αυτής της συνεργασίας. Και το βασικό στοιχείο αυτής της βάσης είναι να παράξει αποτελέσματα. Δηλαδή να έχουμε καταστολή της δραστηριότητας των παράνομων διακινητών που επαναλαμβάνω άλλη μια φορά είναι δεν είναι τίποτα άλλο παρά εγκληματικές οργανώσεις που διαπράττουν εγκληματική δραστηριότητα», ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Τόνισε ότι η Frontex δεν είναι παρατηρητής κατά μήκος των ευρωπαϊκών συνόρων, θαλάσσιων και χερσαίων αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαφύλαξη του απαραβίαστου αυτών των συνόρων. «Ασφαλώς δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτο απαραβίαστο με τα δεδομένα αυτά, αλλά αυτή είναι η δουλειά της.».

Συγκεκριμένα για την απότομη αλλαγή στάσης Γερμανίας για το μεταναστευτικό, δήλωσε πως «θα έχουμε αυξημένες απαιτήσεις από τη συμμετοχή της Frontex, όταν μία η μία μετά την άλλη ευρωπαϊκές χώρες και δεν είναι μόνο η Γερμανία, σηματοδοτούν αυστηροποίηση του πλαισίου ελέγχου των συνόρων» και πρόσθεσε:

«Δεν μιλάμε για κλείσιμο συνόρων, αλλά για αυξημένους ελέγχους στα σύνορα. Αυξημένοι έλεγχοι, πάλι το λέω, υπήρξαν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Euro. Όποιος έμπαινε στη Γερμανία για να δει ποδόσφαιρο υπόκειτο σε κάποιους τέτοιους ελέγχους. Και είναι λογικό για λόγους ασφάλειας, εσωτερικής. Αυτό είναι το αιτιολογικό το οποίο επικαλείται η Γερμανία προκειμένου να επαναφέρει τους αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα της. Διότι πολύ απλά αισθάνεται πλέον η κυβέρνηση μεγάλη πολιτική πίεση λόγω της διαχείρισης του μεταναστευτικού.»

Ερωτηθείς αν υπάρχουν κίνδυνοι για εμάς από αυτή την απόφαση, ο ίδιος απάντησε πως «σε αυτή τη φάση όχι» και εξήγησε πως δεν πρόκειται για μαζικές επιστροφές. «Το ξεκαθαρίσαμε με τους Γερμανούς. Τους είδαμε με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου πριν από δέκα μέρες περίπου στο Βερολίνο είχα βρεθεί εκεί. Ήταν μια πολύ καλή συζήτηση», δήλωσε ο υπουργός.

Περίπου 4.000 επιστροφές μεταναστών το 2023

Ο κ. Παναγιωτόπουλος μάλιστα ανέφερε πως και η Ελλάδα έχει κάνει επιστροφές. «Ξέρει κανείς ότι μέσα στο 2023 έχουν επιστραφεί στη χώρα τους περί τις πάνω από 4.000 παράνομοι μετανάστες. Συνέβη αυτό γιατί προβλέπεται. Όποιος δεν παίρνει άσυλο και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου πρέπει να γυρίζει πίσω». Πρόσθεσε πως όσοι έρχονται τώρα στα νησιά μας κατ αρχάς πρέπει να συλληφθούν από τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη διαφύλαξη του απαραβίαστου των συνόρων μας, δηλαδή Αστυνομία και Λιμενικό.

Ειδικότερα για τα ελληνοτουρκικά τόνισε πως« ασφαλώς και υπάρχει ένα κλίμα πιο μεγαλύτερης ηρεμίας και διαλόγου. Αυτό είναι καλό από το να έχουμε εντάσεις και να βγαίνουν οι στόλοι και να αντιπαρατίθενται.» και συμπλήρωσε πως:

«Ασφαλώς οι διεκδικήσεις της Τουρκίας παραμένουν στο τραπέζι. Ασφαλώς και κατά καιρούς προβάλλει αξιώσεις που θίγουν άμεσα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όμως και η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός και χθες ακόμα έβαλαν τις κόκκινες γραμμές σε όλο αυτό το πλέγμα, των διεκδικήσεων. Και είπαμε ότι η μόνη διαφορά μας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και της υφαλοκρηπίδας.».

Πηγή: skai.gr

