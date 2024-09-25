Εκτενείς αναφορές στη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν χθες στη Νέα Υόρκη κάνουν τα τουρκικά ΜΜΕ. Οι δύο ηγέτες έδωσαν ραντεβού για νέα συνάντηση τους πρώτους μήνες του 2025, στην Άγκυρα.

Πρόκειται για την έκτη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν το τελευταίο διάστημα, με το κλίμα μεταξύ των δύο ηγετών να έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Τουρκική προεδρία: Το γράμμα και το πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών θα ωφελήσει και τις δύο χώρες

«Ελλάδα και Τουρκία να κάνουν σίγουρα βήματα με άξονα την καλή γειτονία και την ενίσχυση του διαλόγου»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΤV100: O πρόεδρος Ερντογάν υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να σας πούμε τις πληροφορίες για το τι είπαν. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια θέματα. Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι Τουρκία και Ελλάδα μπορούν να κάνουν σίγουρα βήματα προς το μέλλον με άξονα την καλή γειτονία και ότι η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών και το να ενεργούν σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της Διακήρυξης των Αθηνών θα ωφελήσει και τις δύο χώρες. Bλέπουμε μια διπλωματία σε πολλά επίπεδα.

Το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι η επόμενη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν θα γίνει τους πρώτους μήνες του 2025. Στην υποδοχή του Μητσοτάκη από τον Ερντογάν, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας τους πρώτους μήνες του 2025 στην Τουρκία.

Η δήλωση Μητσοτάκη στο CNN TURK και η ικανοποίηση των Τούρκων δημοσιογράφων

«Ό Μητσοτάκης ήταν θερμός, μας είπε πως οι σχέσεις με την Τουρκία είναι σε πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με το παρελθόν»

ΓΚΙΟΥΚΣΟΥ ΟΝΓΚΙΟΡΕΝ ΟΖΓΚΙΟΥΡ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ CNN TURK: Γιουνούς βλέπουμε και στις οθόνες μας τις εικόνες, μπορείς να μας πεις σε παρακαλώ το μήνυμα που ήρθε απο την Ελλάδα , τις δηλώσεις που έκανε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτακης, σε σχέση με τις επαφές του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τις διμερείς σχέσεις.

ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΠΑΚΣΟΪ- ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ CNN TURK: Στην ερώτηση του CNN Turk για το πως ήταν η συνάντηση μας είπε ᾽᾽αρκετά καλά´´, και στην ερώτηση μας ᾽᾽πως είναι οι σχέσεις των δυο χωρών᾽᾽, μας απάντησε ´´σε πολύ καλύτερο επίπεδο σε σχέση με το παρελθόν᾽᾽. Αυτές ήταν οι αποκλειστικές δηλώσεις του πρωθυπουργού της Ελλάδας.

ΜΟΥΡΑΤ ΓΙΑΝΤΖΙ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΝΤΕΜΙΡΟΡΕΝ: Τον πρωθυπουργό της Ελλάδας τον είδα εκεί μακριά, μας πλησίασε. Σαν να ήθελε να στείλει ένα μήνυμα. Είχε δει το μικρόφωνο μας και ήταν αρκετά θερμός. Αυτό που κατάλαβα ήθελε να δώσει ένα θετικό, θερμό μήνυμα προς την Τουρκία. Μας είπε επίσης πως 'μέσα μίλησα στο CNN International' τώρα μίλησα σε σας».

Eρντογάν: «Οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο»

«Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ρόλο κλειδί, έχει κηρύξει την υφαλοκρηπίδα της δυτικά της Κύπρου»

Ερντογάν: «Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας, όπου θα γίνονται σεβαστά τα νόμιμα συμφέροντα όλων των σχετικών μερών. Είναι προς το κοινό συμφέρον ολόκληρης της περιοχής να αναπτυχθεί η συνεργασία, ιδίως όσον αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το θαλάσσιο εμπόριο.

Η Τουρκία είναι έτοιμη για εποικοδομητική συνεργασία σε όλα τα θέματα, ιδίως σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Αναμένουμε την ίδια προσέγγιση και από τους γείτονές μας. Ως η χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο, ο ρόλος-κλειδί της Τουρκίας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Η Τουρκία έχει δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα που έχει κηρυχθεί βόρεια και δυτικά του νησιού της Κύπρου, ενώ οι Τουρκοκύπριοι έχουν δικαιώματα γύρω από ολόκληρο το νησί».

«Στην Κύπρο υπάρχουν δύο κράτη, αναγνωρίστε την 'ΤΔΒΚ'»

«Πλέον το μοντέλο της ομοσπονδίας έχει χάσει τελείως την εγκυρότητά (ισχύ) του. Στο νησί υπάρχουν 2 ξεχωριστά κράτη και 2 ξεχωριστοί λαοί. Πρέπει να καταγραφεί εκ νέου η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων, που αποτελούν κεκτημένα δικαιώματα τους, και να τερματιστεί η απομόνωση. Σήμερα, καλώ και πάλι τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας' Κύπρου και να συνάψει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Συνέντευξη Ερντογάν στο NBC: Η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, είναι αντιστασιακή οργάνωση»

KEIΡ ΣΙΜΟΝΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ.NBC: Υπάρχουν αυτοί που σας κατηγορούν, την Τουρκία πως προστατεύεται την Χαμάς, την οποία οι ΗΠΑ λένε πως είναι τρομοκράτες. Ενώ κι εσείς λέτε πως είστε εναντίον της τρομοκρατιας.

ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Εμείς είμαστε εναντίων των τρομοκρατών, όμως εγώ είμαι από τους ηγέτες που ξέρουν καλά τη Χαμάς. Εγώ ποτέ δεν χαρακτήρισα τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση. Και ούτε βλέπω τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση. Διότι η Χαμάς είναι μια αντιστασιακή οργάνωση που προσπαθεί να προστατέψει τα εδάφη της. Εγώ πώς μπορώ μια αντιστασιακή οργάνωση να την χαρακτηρίσω ως τρομοκρατική οργάνωση;



