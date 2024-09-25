Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσαν την εντολή στους υπουργούς Εξωτερικών να διερευνήσουν το έδαφος για το κατά πόσον υπάρχουν πρόσφορες συνθήκες για να εκκινήσουν οι συζητήσεις σχετικά με την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του από τη Νέα Υόρκη.

«Είναι αναγκαίο σήμερα, περισσότερο από ποτέ, όταν βρισκόμαστε σε μια περιοχή, η οποία βάλλεται από διαρκείς γεωπολιτικούς κινδύνους και εν μέσω δύο πολέμων, να υπάρχουν σχέσεις κατανόησης και καλής γειτονίας» επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών.

Κάνοντας αποτίμηση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε πως «συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Πρωτίστως επιβεβαιώθηκε η καλή συνεργασία, η οποία υπάρχει σε σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν τις δύο χώρες. Επισημάνθηκε η ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία στο μεταναστευτικό, το οποίο αποτελεί πάντοτε ένα σημαντικό αγκάθι στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαιτέρως σήμερα, δεδομένου του γεγονότος ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά εύθραυστη στην περιοχή, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Αφρική».

Όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης συζητήθηκαν θέματα, τα οποία αφορούν στην περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών, το Κυπριακό, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση εξέλιξης. «Προσδοκούμε», πρόσθεσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, «ότι θα επανεκκινήσουν οι συζητήσεις στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και, βεβαίως, συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες κινήσεις».

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης είχε διμερείς συναντήσεις, κρίσιμες διμερείς συναντήσεις με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου, με τον οποίο, πέραν του ότι επιβεβαιώθηκε η στρατηγική σχέση μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, αναδείχθηκε ακριβώς το ζήτημα του πώς θα μπορούσαμε δημιουργικά να προσέλθουμε για να βοηθήσουμε την κατάσταση, ώστε να περιοριστεί το κύμα των εχθροπραξιών.

Επιπλέον, είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου καθώς η χώρα βρίσκεται αυτή την στιγμή στο επίκεντρο όλων των εχθροπραξιών ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και συγκεκριμένα, στο ελληνικής σημαίας δεξαμενόπλοιο «Sounion» που χτυπήθηκε.

«Δυστυχώς, είναι εντελώς απογοητευτικός ο απολογισμός των θυμάτων στον Λίβανο και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχει καταστεί επίκεντρο των εχθροπραξιών. Επιπλέον, συναντήθηκα με τον ομόλογό μου της Υεμένης, ακριβώς επειδή η χώρα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα. Δυστυχώς, ελληνόκτητο πλοίο δέχθηκε επίθεση από τους αντάρτες των Χούθι. Υπήρξε άμεσος κίνδυνος για να υπάρξει μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Με πρωτοβουλία, την οποία ανέλαβε η αποστολή Ασπίδες, στην οποία ηγείται η Ελλάδα, το πλοίο έχει αποσυρθεί σε ασφαλή ύδατα και αναμένεται άμεσα η απάντληση του πετρελαίου, έτσι ώστε να μην υπάρξει οικολογική καταστροφή.

Η Ελλάδα την επόμενη διετία θα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εκλεγμένο μέλος σχεδόν με ομοφωνία από όλα τα κράτη των Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο αυτό, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να επανέλθει, όπως προβλεπόταν, στον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η ιδέα της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, της κατάπαυσης των εχθροπραξιών, της επιβολής του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιορισμού των αιματηρών συνεπειών όλων των πολέμων» επισήμανε ο υπουργός.

Το πρόγραμμα του υπουργού Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σήμερα θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, καθώς και με τον Γενικό Επίτροπο της UNRWA (Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες της Παλαιστίνης στη Μέση Ανατολή). Στο επίκεντρο των επαφών αυτών θα είναι ο πόλεμος στη Γάζα και η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Mahmoud Abbas.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα πραγματοποιήσει, στη συνέχεια, συνάντηση με την Ειδική Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και υπό την ιδιότητα της Ελλάδας ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2025-2026, o κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας (μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας). Θα ακολουθήσει συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει χωριστές διμερείς συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Αιθιοπίας, του Παναμά και της Σερβίας.

Θα συναντηθεί επίσης, με την ηγεσία της αμερικανο-εβραϊκής οργάνωσης American Jewish Committee.

Τέλος, ο κ. Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει στη συνάντηση της ομάδας G7 για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.