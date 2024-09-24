Πιο στενή συνεργασία για το Μεταναστευτικό, συμφώνησαν Μητσοτάκης - Ερντογάν

Περίπου 30' διήρκεσε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές πραγματοποιήθηκε σε "πολύ καλό κλίμα".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η συνάντηση ξεκίνησε με χαμόγελα, με τους δυο ηγέτες να ανταλλάσουν χειραψία στην αρχή της συζήτησης στην οποία υπήρχαν "αγκάθια", με μεγαλύτερο το Κυπριακό και δη μετά την αναφορά του Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ για διχοτόμηση της Κύπρου. Συγκεκριμένα, λίγο πριν τη συνάντηση, από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Τουρκίας ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους, εμμένοντας στη «λύση των δύο κρατών». Ειδικότερα, αναφέρθηκε «στην ανάγκη να σταματήσει η διεθνής κοινότητα τη δίωξη των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι προσπαθούν να απομονωθούν από τον κόσμο μέσω εμπάργκο, σε αντίθεση με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών» και ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη να αναγνωρίσουν επίσημα το ψευδοκράτος το συντομότερο όσο το δυνατόν.

Σχολιάζοντας την ομιλία του Τούρκου προέδρου, πηγές της ελληνικής πλευράς στάθηκαν στο γεγονός ότι όσον αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ ο Ερντογάν στην ομιλία του αναφέρθηκε και στο διεθνές δίκαιο, το οποίο αποτελεί πάγια θέση της Ελλάδας. Σε αυτό το πλαίσιο εξέφρασαν και την ελπίδα για επίλυση του θέματος -όταν φτάσει η στιγμή- με βάση το διεθνές δίκαιο.

Ο πρώτος διάλογος

Ο διάλογος μπροστά στις κάμερες:

Ερντογάν: Τι κάνετε;

Μητσοτακης: Καλά... Χαίρομαι που σας βλέπω

Ερντογάν: Πώς είστε;

Μητσοτακης: Είμαι πολύ καλά

Μητσοτάκης σε Φιντάν: Μου αρέσει η μπλε γραβάτα σας. Είναι όμορφη

Η συνάντηση

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε στη συνάντηση το θέμα του Κυπριακού. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δύο ηγέτες έκαναν επισκόπηση της προόδου στον πολιτικό διάλογο και τη θετική ατζέντα. Συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία στο Μεταναστευτικό το επόμενο διάστημα για την εξάρθρωση των δικτύων των διακινητών που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Σε αυτό το πλαίσιο συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί σύντομα συνάντηση μεταξύ των υπουργών Μετανάστευσης ώστε να συζητηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Επίσης, ανέθεσαν στους υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών Γιώργο Γεραπετρίτη και Hakan Fidan να αρχίσουν την προετοιμασία για τη σύγκληση του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Ιανουάριο του 2025, στη βάση της Διακήρυξης των Αθηνών.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η τουρκική προεδρία από την πλευρά της αναφέρει: «Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου μετέβη για την 79η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, περιφερειακά και παγκόσμια θέματα. Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία και η Ελλάδα μπορούν να κάνουν σταθερά βήματα προς το μέλλον στον άξονα της καλής γειτονίας και ότι η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών και η δράση σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της Διακήρυξης των Αθηνών θα ωφελήσει και τις δύο χώρες.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ σε διάφορες περιοχές, ιδίως στη Γάζα, έχουν ως στόχο αθώους πολίτες καθώς και την ειρήνη της περιοχής, ότι υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της κρίσης στην περιοχή και ότι είναι σημαντικό να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ για την απρόσκοπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

Στη συνάντηση των δύο ηγετών συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι επικεφαλής των διπλωματικών τους γραφείων, Άννα Μαρία Μπούρα και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Υπενθυμίζεται πως ήταν η έκτη συνάντηση των δύο ηγετών μέσα σε ένα έτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.