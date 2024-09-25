Και δεύτερο εξώδικο έστειλε η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού στον Παύλο Πολάκη, αν και δεν τον κατονομάζει, και ταυτόχρονα προειδοποιεί ότι θα ακολουθήσουν αγωγές για τις συκοφαντικές επιθέσεις που δέχεται.

Σημειώνεται ότι το πρώτο εξώδικο κατά του Παύλου Πολάκη το είχε στείλει τον Αύγουστο.

«Καμία λέξη, κανένα υπονοούμενο δε θα μείνει αναπάντητο και η αλήθεια θα φανεί στα δικαστήρια» αναφέρει μεταξύ άλλων στη δήλωσή της η κυρία Λινού.

Η δήλωση της Αθηνάς Λινού

«Όπως είχα δεσμευτεί, όλες οι αναγκαίες νομικές ενέργειες για να αντιμετωπιστούν οι συκοφαντικές επιθέσεις προς το πρόσωπό μου έχουν ξεκινήσει.

Παραδόθηκε ήδη το δεύτερο εξώδικο και θα ακολουθήσουν οι αγωγές. Καμία λέξη, κανένα υπονοούμενο δεν θα μείνει αναπάντητο και η αλήθεια θα φανεί στα δικαστήρια.

Μέχρι τέλους λοιπόν, ενάντια σε όσους με ύβρεις, συκοφαντίες και ανυπόστατες κατηγορίες πλήττουν τελικά τους ευάλωτους συμπολίτες μας - και κατά κύριο λόγο τα παιδιά που έχουν ανάγκη - για μικροπολιτικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς.

Γιατί αυτήν την υποχρέωση έχω ως ιατρός, καθηγήτρια, βουλευτής και ευσυνείδητος πολίτης πάνω από όλα».

Ο Πολάκης καταθέτει μήνυση στον Άρειο Πάγο

Την ίδια στιγμή, την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επισκέφθηκε το πρωί στις 10:00, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Παύλος Πολάκης, όπως ανέφερε σε ανάρτηση του όπου και κατέθεσε μήνυση για την υπόθεση με το ινστιτούτο.

Συγκεκριμένα ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα βρεθεί στην Εισαγγελία προκειμένου να καταθέσει:

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, σχετικά με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τις δραστηριότητες του φορέα “ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής και Εργασιακής Ιατρικής”. Η εταιρεία που φέρει διακριτικό τίτλο “ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS” και με την οποία σχετίζεται άμεσα η Ανεξάρτητη Βουλευτής κ. Αθηνά Λινού, σύμφωνα με όσα έχει αποκαλύψει ο Π. Πολάκης, ενδέχεται να έχει προκαλέσει στο Δημόσιο ζημία άνω των 5.000.000€ και παρά το γεγονός αυτό, η δικαιοσύνη παραμένει μέχρι σήμερα ουδέτερος παρατηρητής.



Αίτηση κατά και προς αναίρεση της αθωωτικής απόφασης του Γ΄ Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Αθηνών, με κατηγορούμενους τους Θεόδωρο Παπαδημητρίου, Σταμάτιο Πουλή, Ανδρονίκη Θεοφιλάτου κλπ. η οποία ήρθε παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και ως αποτέλεσμα της μη παρουσίας του ΕΟΔΥ, ο οποίος όφειλε να παραστεί προκειμένου να υποστηρίξει την κατηγορία και να υπερασπιστεί το Δημόσιο συμφέρον.

(Υγ. Εγώ παιχνίδια ΔΕΝ ΠΑΙΖΩ και Ο,ΤΙ ΛΕΩ ΤΟ ΚΑΝΩ…. Λεπτομέρειες αύριο…)

