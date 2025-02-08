Π. Μαρινάκης για Τέμπη: «Όλα στο φως - Για αυτό και πάμε σε προανακριτική»

«Μέχρι την επίσημη κατάθεση της πρότασης, το ΠΑΣΟΚ και ευρύτερα η αντιπολίτευση είχαν ένα πλεονέκτημα. Όλα όσα έλεγαν ήταν σε επίπεδο πολιτικών διατυπώσεων, πολιτικών μανιφέστων όπου είχαμε τον άχαρο ρόλο να κατηγορούμαστε για συγκάλυψη που είναι η κατηγορία και η μοναδική κατηγορία που θέλουμε να αποκρούσουμε, γιατί το σωστό και το λάθος, όλα τα επιχειρησιακά και τα πάντα θα τα ερευνήσει η δικαιοσύνη, ήμασταν στην άχαρη θέση να μην μπορούμε να τα αποκρούσουμε σημείο - σημείο γιατί το περιέγραφαν αορίστως», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Newsbomb ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως είναι συνολικό έργο πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης και διάφορων μέσων που στηρίζουν αυτό το αφήγημα της συγκάλυψης.

«Ήρθε, λοιπόν, η στιγμή που το διατύπωσε νομικά το ΠΑΣΟΚ και εδώ, λοιπόν, διαχωρίζοντας το αν οι ενέργειες που έγιναν στο πεδίο ήταν οι ενδεδειγμένες, έχουν δοθεί απαντήσεις από την πρώτη στιγμή και η δικαιοσύνη τις αξιολογεί και τα ερευνά όλα χωρίς να ξέρουμε το περιεχόμενο της δικογραφίας, ερχόμαστε λοιπόν στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ η οποία, το ΠΑΣΟΚ τι θέλει να κάνει; Θέλει να παραπέμψει τον Χρήστο Τριαντόπουλο πρώην υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιο για την αρωγή», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε πως αν διαβάσει κανείς την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, απουσιάζει η επίκληση της οποιασδήποτε μαρτυρίας κάποιου που να λέει, ότι ο α', ο β' ότι ο Τριαντόπουλος μου έδωσε την α' ή την β' εντολή, κάποιο στοιχείο.

«Οι δίκες βασίζονται σε μαρτυρίες και έγγραφα. Εμείς δεν προσπαθούμε να αντικρούσουμε το οτιδήποτε, δεν είμαστε η δικαιοσύνη. Δεν προσπαθούμε να αντικρούσουμε την οποιαδήποτε αιτίαση των συγγενών, των συνηγόρων για το αν οι ενέργειες που έγιναν ήταν σωστές ή ήταν λανθασμένες. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να αντικρούσουμε, είναι την ύπαρξη δόλου συγκάλυψης. Πως είναι δυνατόν, να υπάρχει ένας που κατηγορείται, ένας πολιτικός που κατηγορείται στην πραγματικότητα για ενορχηστρωτής ή τέλος πάντων με σημαίνοντα ρόλο σε μία συγκάλυψη, όταν τον κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι έγινε μέσω «ψυχικής συνδρομής» λόγω, λέει, της παρουσίας του σε μία άτυπη συνάντηση ή επειδή παρέλειψε να εμποδίσει κάποιες ενέργειες τις οποίες, λέει, είχε και ιδιαίτερη νομική υποχρέωση», ανέφερε και τόνισε: «Όλα στο φως. Γι' αυτό και πάμε σε προανακριτική».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως «δεν θα πηγαίναμε σε προανακριτική, αν θέλαμε να κάνουμε μία προανακριτική με προαποφασισμένο το αποτέλεσμα» και μίλησε για μία πολιτικής φύσεως κατηγορία από το ΠΑΣΟΚ και για απόπειρα εργαλειοποίησης.

«Έχετε ακούσει ποτέ κανέναν να θέλει να συγκαλύψει; Ποια είναι η πολιτική κατηγορία που διατυπώνεται; Συγκάλυψη δεν είναι; Έχετε ακούσει ποτέ εσείς, «δια παραλείψεως ή εξ' αμελείας συγκάλυψη»;», αναρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Πλησιάζουμε στην επέτειο των δύο ετών από αυτό το τραγικό δυστύχημα. Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και κοινό αίτημα όλων των πολιτών και θεωρώ και όλων των κομμάτων, είναι η δικαιοσύνη. Δυστυχώς για την αντιπολίτευση φαίνεται ότι πιο σημαντική από την αλήθεια και τη δικαιοσύνη είναι η εργαλειοποίηση», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Επισήμανε ότι υπάρχει η κύρια δικογραφία, η οποία είναι στην ανάκριση και περιμένουμε την κατάληξή της και όλοι θέλουμε δικαιοσύνη για όλους.

«Εγώ λέω, ναι, η συζήτηση για συγκάλυψη και αυτή η συκοφαντική διατύπωση της αντιπολίτευσης δεν περιορίζεται μόνο στην περίπτωση Τριαντόπουλου. Για την περίπτωση Τριαντόπουλου σας απάντησα σημείο - σημείο. Να πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα, λοιπόν, σημεία. Σε ποιο άλλο σημείο φαίνεται ότι υπάρχει δόλος; Ρωτάω ρητορικά. Είναι δυνατόν, να θέλει να συγκαλύψει μία κυβέρνηση, η οποία δίνει όλα τα εργαλεία στη δικαιοσύνη για να προχωρήσει γρήγορα τη διερεύνηση της υπόθεσης;», πρόσθεσε σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση άλλαξε το νόμο για να μπορεί η δικαιοσύνη να χρησιμοποιήσει τα ηχητικά, για να πάει το δικαστήριο πιο γρήγορα και να μην έχουμε τη διαδικασία του βουλεύματος ενώ έχει αλλάξει το νόμο περί ευθύνης υπουργών, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αποσβεστικής προθεσμίας.

«Δεν υπάρχει καμία γκρίζα ζώνη γιατί το Σύνταγμα είναι ανώτερο της κείμενης Νομοθεσίας, άρα λοιπόν δεν υπάρχει «γκρίζα ζώνη». Εμείς το αλλάξαμε, και πλέον δεν υπάρχει διαφορετική παραγραφή μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών. Αυτό αλλάξαμε. Αυτό το άλλαξε η «κακιά», υποτίθεται, Νέα Δημοκρατία», δήλωσε κατηγορηματικά.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε πως δεν θυμάται άλλον Πρωθυπουργό που δικός του υπουργός Δικαιοσύνης να έχει πει ότι επί των ημερών τους, λειτουργούσαν παραυπουργεία Δικαιοσύνης.

«Καθένας «δικαιούται δια να ομιλεί» για ό,τι θέλει, αλλά κρίνεται για αυτό που κάνει. Εγώ άλλον Πρωθυπουργό που να έχει δύο υπουργούς αμετάκλητα καταδικασμένους από την Δικαιοσύνη για το βαρύτατο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, ο κύριος Παππάς είναι για παράβαση καθήκοντος για τα πολύ βασικά του καθήκοντα. Ζούμε σε μία χώρα με πάρα πολλά καλά και πάρα πολλά στραβά τα οποία πρέπει να αλλάξουμε. Ένας από τους λόγους που οι πολίτες έχουν πάρει μία απόσταση από το πολιτικό σύστημα είναι η υποκρισία. Και δυστυχώς όταν βλέπουν την υποκρισία, την καταλογίζουν σε όλους συλλήβδην. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο Πρωθυπουργός των παραυπουργείων Δικαιοσύνης και των δύο υπουργών καταδικασμένων στο Ειδικό Δικαστήριο. Θα μπορούσε να μιλήσει για χίλια άλλα πράγματα, για την Αριστερά για … εμείς το δεν δικαιούται να μιλήσει δεν θα το πούμε. Θα πω ότι είναι το απόλυτο της υποκρισίας. Δηλαδή το έχει τερματίσει», τόνισε.

Για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως τις απαντήσεις θα τις δώσει η Δικαιοσύνη.

«Υπάρχουν διάφορες πραγματογνωμοσύνες, περιμένουμε του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Ε.Ο.Δ..Α.Α.Μ, έχει προαναγγελθεί η ημερομηνία της 27ης Φεβρουαρίου, με όλα τα δεδομένα τα οποία θα συλλέξει η Δικαιοσύνη, μέχρι και την ημέρα που θα κλείσει η ανάκριση, όλοι θέλουμε να είναι το γρηγορότερο δυνατόν, αλλά όχι βιαστικά, θα δώσει και τις πρώτες απαντήσεις σε επίπεδο προδικασίας και για το ζήτημα του εύφλεκτου υλικού, που είναι ένα κορυφαίο ζήτημα ως προς το μετά το δυστύχημα, αμέσως μετά την σύγκρουση», συμπλήρωσε.

«Μέχρι και την τελευταία στιγμή συλλέγονται στοιχεία. Να δούμε τι βιντεοληπτικά στοιχεία υπάρχουν, μόλις χθες υπήρξε μία δήλωση δικηγόρου εταιρίας για κάποια βίντεο που δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάτι στα βαγόνια. Υπάρχουν όμως πορίσματα τεχνικών συμβούλων συγγενών που μιλάνε για εύφλεκτο υλικό, υπάρχει ο Ε.Ο.Δ..Α.Α.Μ, που σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ότι από την απεικόνιση του ΑΙ, λέει ότι πρέπει να υπήρχε μια ποσότητα όπως την είπατε. Είναι όλα τα αυτά τα δεδομένα, τα οποία εγώ a priori και ως νομικός και ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και ως ένας άνθρωπος που σέβεται το Κράτος Δικαίου, δεν τα κρίνω ως θέσφατα, και λέω να αποφασίσει η Δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

«Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο Ε.Ο.Δ..Α.Α.Μ, είναι ένας Οργανισμός, η ύπαρξή του και το όποιο πόρισμα βγάλει στο τέλος, που αποδεικνύει όλο αυτό, ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Δεν είναι δυνατόν να κατηγορείς μία Κυβέρνηση ότι θέλει να συγκαλύψει και να είναι αυτή η οποία συστήνει πριν το δυστύχημα των Τεμπών, με το ΠΑΣΟΚ να ψηφίζει παρών και στελεχώνει στην συνέχεια, με το ΠΑΣΟΚ να ψηφίζει κατά, έναν Οργανισμό που βγάζει αυτό το πόρισμα. Αν θέλεις να συγκαλύψεις φαντάζομαι ότι δεν κάνεις αυτό το πράγμα», ανέφερε.

Απαντώντας σε επόμενη παρεμφερή ερώτηση ανέφερε ότι πράγματι το 2023 ο Πρωθυπουργός εξέφρασε μία άποψη, βασιζόμενος στα επίσημα στοιχεία τα οποία είχε εκείνη την ημέρα από την απάντηση της Hellenic Train στο ελληνικό Κοινοβούλιο και από το πρώτο έγγραφο που είχε η Πυροσβεστική από την πρώτη αυτοψία την οποία είχε, το οποίο έχω και μαζί μου.

«Στην συνέχεια είχαμε και μία επόμενη έκθεση. Είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός είπε, η συνέντευξη πριν από δύο εβδομάδες, ότι δεν μπορεί να γνωρίζει τι είχε η αμαξοστοιχία; Που κάποιοι είπαν ότι δύο χρόνια μετά ο Πρωθυπουργός έκανε μεταστροφή 180 μοιρών. Όχι, είναι η απάντηση», σημείωσε επαναλαμβάνοντας ότι «η δήλωση τότε ήταν με βάση τα επίσημα στοιχεία που υπήρχαν τότε».

Πρόσθεσε ότι η χώρα έχει μεγάλο και κακό παρελθόν στην προπαγάνδα και στην παραπληροφόρηση των πολιτών.

«¨Έχουμε τεχνογνωσία, μην τους υποτιμάτε καθόλου. Εδώ πήγαμε να πούμε ότι «ο γάιδαρος πετάει» και ότι «θα σκίσουμε τα Μνημόνια» και τα πάντα και βρεθήκαμε στην χρεοκοπία. Πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν γνωρίζει ένα χρόνο πριν στον ΑΝΤ1. Πόσο ποσοστό της κοινωνίας το ξέρει αυτό; Πόσο το λέει ένα σύστημα των MEDIA αυτό;», ανέφερε.

«Εγώ δεν θα πω, την βαριά λέξη της παραπλάνησης, γιατί η παραπλάνηση εμπεριέχει δόλο. Εγώ θεωρώ ότι υπήρχαν κάποιες εκτιμήσεις των πρώτων ημερών, που μένει να αποδειχθούν ή όχι, αληθείς ή ψευδείς», σημείωσε αναφέροντας πως «ακόμα δεν έχουμε μάθει την αλήθεια για το φορτίο, είναι όλα ανοικτά και δεν αποκλείεται τίποτα».

«Πρέπει πριν και πάνω από όλα να ελεγχθούν τα video αυτά, από την Αστυνομία και τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την γνησιότητά τους, δεν υπάρχει κάποια κατηγορία για το αντίθετο και εφόσον είναι γνήσια, φαντάζομαι ότι εφόσον αυτά, τα οποία ο συνάδελφος δικηγόρος τα λέει, φαντάζομαι ενόρκως, έχουνε μια πολύ μεγάλη αξία. Εφόσον ισχύουν όλα αυτά και θα προσμετρηθούν και αυτά στην κρίση του κύριου Ανακριτή και της κυρίας Εισαγγελέως, όπως προσμετρώνται και τα πορίσματα τα υπόλοιπα. Σας το ξαναλέω, είναι μια πάρα πολύ σύνθετη υπόθεση, πάνω σε ένα απολύτως τραγικό δυστύχημα», είπε στη συνέχεια τονίζοντας πως «θέλουμε Δικαιοσύνη χωρίς αστερίσκους για όλους».

«Ξέρω μετά βεβαιότητος ότι λειτουργεί και η τηλεδιοίκηση και όλα τα συστήματα ασφαλείας, όπως είναι το ETCS, που δυστυχώς μάθαμε εκ των υστέρων ότι έλειπαν - εννοώ μάθαμε εκ των υστέρων γιατί η κοινή γνώμη δεν ήξερε λεπτομέρειες για τα τρένα - λόγω καθυστερήσεων και των παθογενειών του ελληνικού κράτους, κυρίως προηγούμενων ετών, που εννοείται αναλάβαμε και εμείς την ευθύνη, γιατί ήμασταν κάποια χρόνια στην εξουσία. 'Αρα αυτά όλα τα έργα έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν πλήρως, με εξαίρεση ένα κομμάτι, λόγω του Daniel, δεν ξέρω αν αναφέρεται ο συγκεκριμένος κύριος σε αυτό, προφανώς θα ερευνηθεί και από την Δικαιοσύνη και θα το αξιολογήσει και το Υπουργείο. 'Αρα, τηλεδιοίκηση, αν θυμάστε την συζήτηση που έγινε, όλα αυτά έχουν ολοκληρωθεί, έχουν τοποθετηθεί κάμερες, σε όλο το μήκος του σιδηροδρόμου, έχουν αποκατασταθεί όλες οι εργασίες φύλαξης και περιμετρικά του σιδηροδρόμου και προχωράμε μια σειρά από ενέργειες για την αντικατάσταση των βαγονιών», δήλωσε.

Είπε επίσης πως σίγουρα η κατάσταση του 2025 είναι καλύτερη από του 2023 όταν είχαμε ένα από τα πιο τραγικά δυστυχήματα. «Για αυτό και όταν κερδίσαμε τις εκλογές του 2023, κανείς μας δεν είπε ότι είναι μια λευκή επιταγή ή ένα συγχωροχάρτι, για όσα είχαν γίνει μέχρι εκείνη την ημέρα. Ίσα-ίσα, είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλά ακόμα πράγματα να βελτιώσουμε. Σας θυμίζω, ότι είμαστε μια χώρα, που μέχρι και το 2019 δεν λειτουργούσε ούτε πιλοτικά το υποτυπώδες, πιλοτικό 112, για την ασφάλεια των πολιτών. Πλέον έχουμε μια Πολιτική Προστασία, που αξίζει τον κόπο να κάνετε ένα ρεπορτάζ να δείτε πως λειτουργεί. Το είδαμε και στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Έχουμε drones, που δεν είχαμε και πόσα καλοκαίρια έλειψαν τα drones στις πυρκαγιές, έχουμε αυτόματες εκκενώσεις, που κάποιοι ειρωνεύονται και πόσες ζωές θα είχαν σωθεί, σε άλλες τραγωδίες όπως το Μάτι», πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε επίσης πως σίγουρα δεν υπάρχει θέμα επίσπευσης των εκλογών και πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027 ενώ για τον ανασχηματισμό απάντησε πως δεν έχει καμία ενημέρωση, πως ούτε γνωρίζει, ούτε θα μπορούσε να γνωρίζει κάτι.

«Μόνο ο Πρωθυπουργός το γνωρίζει, αλλά έχω την αίσθηση και την εκτίμηση και την ενημέρωση ότι δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού», σημείωσε ενώ σε ερώτηση αν υπάρχει παράπονο ότι δεν βγαίνουν αρκετά οι υπουργοί να μιλήσουν δημόσια, απάντησε αρνητικά.

«Εγώ είδα Υπουργούς άλλων χαρτοφυλακίων να βγαίνουν να μιλάνε, αλλά να σας πω κάτι; Οφείλουμε απαντήσεις για όλα. Προφανώς οφείλουμε απαντήσεις, πλην αυτών που θα δώσει μόνο η Δικαιοσύνη, για να μην τα μπλέκουμε λίγο τα πράγματα. Τις πιο σοβαρές απαντήσεις θα τις δώσει η Δικαιοσύνη. Και για τα Τέμπη οφείλουμε απαντήσεις. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και στο μυαλό μας ότι προσπαθούμε να προχωρήσουμε ένα κυβερνητικό έργο. Τις τελευταίες ημέρες μιλήσαμε για τη διαφορά των μισθών, που ναι, δεν γίναμε Λουξεμβούργο, αλλά είναι πολύ σημαντική η βελτίωση και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Για τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Μιλήσαμε για τις αλλαγές στον τομέα της υγείας για τους καρκινοπαθείς. Μιλήσαμε για μια σειρά από πράγματα», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε επιπρόσθετα πως πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης πολιτεύονται χωρίς δισταγμό και χωρίς ντροπή ακόμα και πάνω στην ανθρώπινη δυστυχία και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα σχετικά παραδείγματα.

«Πάνω σ' ένα έδαφος οργής και δικαιολογημένης απαίτησης για Δικαιοσύνη, ένα άθροισμα πολιτικών δυνάμεων, που δεν έχει πολιτικό αφήγημα θετικό, επενδύει, «παίζει τα ρέστα του», ούτως ώστε να επιτείνει την οργή και την αμφισβήτηση των πολιτών, ακόμα και στους θεσμούς», συμπλήρωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά από σχετικό ερώτημα είπε πως στη συνταγματική αναθεώρηση είναι ευκαιρία να αλλάξει ο σημερινός τρόπος με τον οποίο επιλέγονται και υποδεικνύονται οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να γνωρίζει αυτή τη στιγμή ποια άρθρα είναι προς αναθεώρηση, προς συζήτηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

