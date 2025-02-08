Συνάντηση με οικογένειες που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα «Σπίτι μου» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» είχε ο Μητσοτάκης

Συνάντηση με οικογένειες που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους» είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη συζήτησαν με τους δικαιούχους σχετικά με τις εμπειρίες τους, με στόχο τη βελτίωση νεότερων πρωτοβουλιών, όπως το «Σπίτι μου ΙΙ», και τη διευκόλυνση των πολιτών σε όλα τα στάδια υπαγωγής σε στεγαστικά προγράμματα.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι συμμετέχοντες στο «Σπίτι μου Ι» επισήμαναν τη σημασία της Επενδυτικής Επιτροπής της ΔΥΠΑ, η οποία ανέλαβε να επιλύσει κωλύματα ή προβλήματα, προστατεύοντας δικαιούχους οι οποίοι βρέθηκαν ακόμα και στα πρόθυρα της απένταξης χωρίς δική τους υπαιτιότητα ή εξαιτίας αντικειμενικών δυσκολιών στην εύρεση ακινήτου.

Σημειώθηκε, μεταξύ άλλων παραδειγμάτων, ότι η Επενδυτική Επιτροπή μερίμνησε υπέρ των δικαιούχων σε περιπτώσεις όπου έχασαν προθεσμίες επειδή οι επίδοξοι πωλητές υπαναχώρησαν, όπως και σε περιπτώσεις όπου συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σε πολύ προχωρημένο σημείο της διαδικασίας ότι το ακίνητο που ήταν έτοιμοι να αγοράσουν είχε μικρά προβλήματα επιλεξιμότητας.

Ιδιαίτερη φροντίδα υπήρξε για αιτήσεις οικογενειών με παιδιά που έχουν προβλήματα υγείας και ήθελαν να μετακομίσουν κοντά σε θεραπευτήρια, αλλά και για νοικοκυριά που είχαν πουλήσει την προηγούμενη κατοικία τους ώστε να καλύψουν το μερίδιό της συμμετοχής τους στην αγορά του νέου σπιτιού.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη είπαν επίσης πως το κόστος εξυπηρέτησης του δανείου που έχουν λάβει είναι σαφώς χαμηλότερο συγκριτικά με το ενοίκιο που πλήρωναν προηγουμένως.

Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, τόνισε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης πως η Επενδυτική Επιτροπή λειτούργησε ως ένα σώμα άμεσης αντίδρασης, εξετάζοντας σε δεκάδες συνεδριάσεις παράπονα πολιτών, επικοινωνώντας ακόμα και σε καθημερινή βάση μαζί τους έως ότου να βρεθεί λύση στο πρόβλημά τους.

Οι ενταχθέντες στο «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους» ανέφεραν πως, καθώς γνώριζαν τις χρηματοδοτικές πρόνοιες που προσφέρει η κυβέρνηση, κινήθηκαν στοχευμένα προς ένα παλαιότερο ακίνητο, μικρότερου κόστους, προσθέτοντας ότι πλέον έχουν εκδώσει τις άδειες που απαιτούνται για την επιδοτούμενη ενεργειακή αναβάθμιση και αισθητική - λειτουργική ανακαίνιση του σπιτιού.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αντληθούν διδάγματα από τις εμπειρίες των πολιτών ώστε να βελτιωθούν όλα τα ενεργά προγράμματα, προσθέτοντας πως οι πολιτικές για την αγορά ή αναβάθμιση κατοικίας αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος ενεργειών για την αύξηση της προσιτής στέγης και την τόνωση της οικονομίας.

Κατά τη σύσκεψη επισημάνθηκε ότι το «Σπίτι μου Ι» ωφέλησε κυρίως ευάλωτα νοικοκυριά και τη μεσαία τάξη, καθώς το 87% των επιδοτούμενων δανείων δόθηκε σε δικαιούχους που έχουν εισόδημα έως 24.000 ευρώ ανά έτος.

Οι υπαγωγές στο πρόγραμμα ανέρχονται σε 9.000 και έως σήμερα έχουν γίνει περισσότερες από 7.600 εκταμιεύσεις, συνολικής αξίας 736,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Σχετικά με το «Σπίτι μου ΙΙ», το οποίο έχει διευρυμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, οι υποβληθείσες αιτήσεις για βεβαίωση επιλεξιμότητας υπερβαίνουν τις 100.000.

