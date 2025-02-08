Ο Κασσελάκης καλεί την αντοπολίτευση σε αποχή από τη ψηφοροία για Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ο πρόεδρος του κόμματος «Κίνημα Δημοκρατίας» Στέφανος Κασσελάκης καλεί με ανάρτησή του την αντιπολίτευση να απέχει από την ψηφοφορία για τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Τετάρτη. «Απέναντι στον ευτελισμό ενός ακόμα θεσμού, η μόνη στάση που πρέπει να κρατήσει η αντιπολίτευση την Τέταρτη είναι να απόσχει από την ψηφοφορία. Ας εκλέξουν τον κύριο Τασούλα μόνοι τους. Εξάλλου αυτό συμβολίζει και η επιλογή του», αναφέρει χαρακτηριστικά - μεταξύ άλλων - ο κ. Κασελάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κασελάκη.

Την Τέταρτη η Ελλάδα θα αποκτήσει νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την σκληρή κομματική γραμμή του Κυριάκου Μητσοτάκη - συν μερικές ψήφους Σπαρτιατών ως μπόνους.

Ένας επαγγελματίας πολιτικός με αμιγώς κομματική καριέρα, ο οποίος ως ΠτΒ κλείδωνε στα συρτάρια δικογραφίες και έκανε τοπικά ρουσφέτια πριν παραιτηθεί από τη θέση του, επιβραβεύεται με τον πιο παλαιοκομματικό τρόπο.

Απέναντι στον ευτελισμό ενός ακόμα θεσμού, η μόνη στάση που πρέπει να κρατήσει η αντιπολίτευση την Τέταρτη είναι να απόσχει από την ψηφοφορία. Ας εκλέξουν τον κύριο Τασούλα μόνοι τους. Εξάλλου αυτό συμβολίζει και η επιλογή του.

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας Η επιλογή του κ. Τασούλα για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας καταδεικνύει την παλαιοκομματική νοοτροπία και τη σκληρή γραμμή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η επιβράβευση του κ. Τασούλα με τη θέση του ΠτΔ αναδεικνύει τον τρόπο που ο Κ. Μητσοτάκης χρησιμοποιεί τους θεσμούς για την εξυπηρέτηση των κομματικών συμφερόντων της Ν.Δ., εν μέσω μάλιστα της έντονης πολιτικής κρίσης που έχει προκύψει από τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών, την «παραίτηση» Τριαντοπούλου και τις αποκαλύψεις για τη σχετική δικογραφία. Ο κομματικός πρόεδρος της Βουλής, κ. Τασούλας, που έβαλε στο αρχείο τη δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέα για τη σύμβαση 717, που αποτελεί αιτία του εγκλήματος των Τεμπών, και έκανε ρουσφέτια μέχρι την τελευταία στιγμή της θητείας του, δεν μπορεί να επιβραβεύεται ξανά στο όνομα της εξυπηρέτησης των κομματικών συμφερόντων.

Ο Πρόεδρος και οι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας αποφάσισαν να απέχουν από την 4η ψηφοφορία που θα νομιμοποιήσει και θα εκλέξει τον κ. Τασούλα στο ανώτερο πολιτειακό αξίωμα. Ως αντιπολίτευση, οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια των θεσμών.

Πηγή: skai.gr

