Ο Κασσελάκης καλεί την αντοπολίτευση σε αποχή από τη ψηφοροία για Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ο πρόεδρος του κόμματος «Κίνημα Δημοκρατίας» Στέφανος Κασσελάκης καλεί με ανάρτησή του την αντιπολίτευση να απέχει από την ψηφοφορία για τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Τετάρτη. «Απέναντι στον ευτελισμό ενός ακόμα θεσμού, η μόνη στάση που πρέπει να κρατήσει η αντιπολίτευση την Τέταρτη είναι να απόσχει από την ψηφοφορία. Ας εκλέξουν τον κύριο Τασούλα μόνοι τους. Εξάλλου αυτό συμβολίζει και η επιλογή του», αναφέρει χαρακτηριστικά - μεταξύ άλλων - ο κ. Κασελάκης.
Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κασελάκη.
Την Τέταρτη η Ελλάδα θα αποκτήσει νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την σκληρή κομματική γραμμή του Κυριάκου Μητσοτάκη - συν μερικές ψήφους Σπαρτιατών ως μπόνους.
Ένας επαγγελματίας πολιτικός με αμιγώς κομματική καριέρα, ο οποίος ως ΠτΒ κλείδωνε στα συρτάρια δικογραφίες και έκανε τοπικά ρουσφέτια πριν παραιτηθεί από τη θέση του, επιβραβεύεται με τον πιο παλαιοκομματικό τρόπο.
Απέναντι στον ευτελισμό ενός ακόμα θεσμού, η μόνη στάση που πρέπει να κρατήσει η αντιπολίτευση την Τέταρτη είναι να απόσχει από την ψηφοφορία. Ας εκλέξουν τον κύριο Τασούλα μόνοι τους. Εξάλλου αυτό συμβολίζει και η επιλογή του.
