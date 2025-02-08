Ανδρουλάκης για τα Τέμπη: Καμία σκιά - Όσα εμπεριστατωμένα πορίσματα της δικαιοσύνης φτάνουν σε πολιτικά πρόσωπα, να πηγαίνουν στον φυσικό τους δικαστή

Στη διάρκεια της συνέντευξης του στους Σ. Χαριτάτο και Χ. Φώσκολου στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» του τηλεοπτικού σταθμού ΟΡΕΝ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών και εξήγησε τις σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες του κόμματος με την κατάθεση αιτήματος σύστασης προανακριτικής για τον υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για τον βαθμό και το είδος της συμμετοχής του στην αλλοίωση του τόπου της τραγωδίας.

«Τι πιστεύουν οι πολίτες που μας ακούν; Ότι οι πολιτικοί υπεύθυνοι προστατεύονται. Έκανα, λοιπόν, μια πρόταση και θέλω να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του: Όσα πορίσματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής δικαιοσύνης έρθουν στη Βουλή και φτάνουν σε πολιτικά πρόσωπα – γι’ αυτό άλλωστε έρχονται στη Βουλή –, απευθείας μέσω της προανακριτικής να πηγαίνουν τα πρόσωπα στον φυσικό τους δικαστή», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης προσθέτοντας:

«Στόχος μας είναι να μην υπάρξει καμία σκιά. Άπλετο φως. Δεν είμαι δικαστής, ούτε ανακριτής. Έρχεται ένα πόρισμα από τη δικαιοσύνη, - δεν μιλώ για μηνύσεις, αλλά για εμπεριστατωμένο πόρισμα της δικαιοσύνης-, όποιος και αν εμπλέκεται στον φυσικό δικαστή χωρίς καμία προστασία. Αυτή είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ. Θα το πάμε μέχρι τέλους για να πληρώσουν αυτοί που έχουν ευθύνες για αυτή την τραγωδία».

Περιγράφοντας το μοτίβο της συγκάλυψης, υπογράμμισε: «Πιστεύει κάποιος από τους έντεκα εκατομμύρια Έλληνες ότι το πρωί της συνέντευξης στον κ. Σρόιτερ πήγαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, η Πυροσβεστική και οι ειδικοί, πραγματογνώμονες και του είπαν: “Κύριε Μητσοτάκη, σας παραπλανήσαμε, κάναμε λάθος, πρέπει να αλλάξετε αυτά που λέγατε” και έτσι πήρε την απόφαση να ανατρέψει όλο το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας; Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: Ή από την αρχή, όπως λέμε εμείς, υπάρχει οργανωμένη συγκάλυψη ή στην πορεία έμαθε ότι δεν ευσταθούν όσα είπε στον κ. Θεοδωράκη λίγες μέρες μετά την τραγωδία και συνέχισαν να υποστηρίζουν επί δύο χρόνια τα κυβερνητικά στελέχη, αλλά το κράτησε για τον εαυτό του και μόλις είδε τον κόσμο να πλημμυρίζει τις πλατείες ζητώντας φως και αλήθεια, ζήτησε να δώσει αυτή τη συνέντευξη για να τα αλλάξει όλα. Άρα εδώ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχουμε έναν Πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση απολύτως αναξιόπιστους».



Ως προς το κυβερνητικό αφήγημα ότι δεν παρεμποδίζουν να μπουν στο κάδρο της έρευνας πολιτικά πρόσωπα, ο κ. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε με νόημα: «Αφού ήθελαν να διευκολύνουν τη δικαιοσύνη, γιατί καταψήφισαν την προανακριτική για τον Καραμανλή σχετικά με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717 της τηλεδιοίκησης, που σύμφωνα με τη διορισμένη τριμελή επιτροπή του κ. Γεραπετρίτη αν είχε ολοκληρωθεί, ουδέποτε τα δύο τρένα θα είχαν συγκρουστεί;»

«Παρακολουθώ τους υπουργούς Βορίδη και Φλωρίδη τόσο στη Βουλή όσο και στα κανάλια. Τι κάνουν; Αποσυνδέουν την 717 από την τραγωδία. Γιατί το κάνουν; Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει αιτιατό. Όπως είπε η τριμελής επιτροπή, βάσει αυτού του αιτιατού κάποιοι έχουν ευθύνες για την τραγωδία. Το αποσυνδέουν για να μην πληρώσουν τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν ευθύνες για το γεγονός ότι η Ευρώπη μας χρηματοδότησε με 54 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε το έργο, δεν το έκαναν και είχαμε αυτή την τραγωδία» συμπλήρωσε.

Απαντώντας στο κυβερνητικό επιχείρημα περί εργαλειοποίησης της τραγωδίας από την αντιπολίτευση, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Πήγαμε στις συγκεντρώσεις βουβά σαν γονείς. Ούτε κομματικές σημαίες ούτε κάμερες ούτε δηλώσεις. Είναι εργαλειοποίηση να προτείνω προανακριτική; Είναι εργαλειοποίηση η πρόταση δυσπιστίας; Είναι εργαλειοποίηση να ασκήσω το κοινοβουλευτικό μου καθήκον; Εργαλειοποίηση έκανε πάντα ο πρωθυπουργός. Πέρυσι για τις φυσικές καταστροφές, για να καλύψει τις ευθύνες του, έλεγε στη Βουλή ότι “κάποιοι μετρούσαν φέρετρα κι εμείς καμένα δένδρα”. Αυτό δεν είναι εργαλειοποίηση της τραγωδίας του Ματιού; Εμείς από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε τον ΣΥΡΙΖΑ για τον απαράδεκτο τρόπο διαχείρισης αυτής της τραγωδίας αλλά ουδέποτε την εργαλειοποίησαμε».

Εξήγησε ως προς την επιλογή του ΠΑΣΟΚ να κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας με τη δημοσιοποίηση των νέων πορισμάτων που επίκεινται: «Η πρόταση δυσπιστίας γίνεται κάθε έξι μήνες. Πρέπει να περιμένουμε τα πορίσματα, διότι αν την κάνουμε τώρα και τα πορίσματα είναι χειρότερα για τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα μπορούμε να επανέλθουμε, θα πρέπει να περιμένουμε άλλους έξι μήνες. Ποιος είναι ο λόγος που επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα σενάριο που είναι απολύτως ευνοϊκό για τη Νέα Δημοκρατία; Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά».

«Προτεραιότητα είναι να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Αν τα γεγονότα -που όλοι φανταζόμαστε- είναι αυτά που θα μας οδηγήσουν στην πρόταση δυσπιστίας, τότε προφανέστατα την κάνουμε για να φύγει αυτή η κυβέρνηση που θεωρούμε επικίνδυνη» τόνισε επιπλέον.

Τέλος ως προς το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε: «Κάποιος που εκβιάζεται, δεν αποκαλύπτει το σκάνδαλο. Το ήξερε ο ελληνικός λαός; Θα πήγαινε ένας “εκβιαζόμενος” να αποκαλύψει το παρακράτος που τον εκβιάζει; Οι εκβιαζόμενοι σιωπούν. Και αφού βάζετε το θέμα ωμά, απαντώ: υπήρξαν 87 στόχοι, εκ των οποίων το μόνο πολιτικό πρόσωπο που πήγε στη δικαιοσύνη και τους αποκάλυψε, είμαι εγώ. Με δικαίωσε η ελληνική δικαιοσύνη. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι έχω δίκιο που δεν πήγα παράνομα να με ενημερώσουν και έχει χρέος η κυβέρνηση να με ενημερώσει νόμιμα. Αν σεβόταν ο πρωθυπουργός τη δικαιοσύνη, θα είχε εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ, γιατί είναι ο προϊστάμενος της ΕΥΠ».

Μάλιστα αναφερόμενος στην αρχειοθέτηση της μήνυσης του ιδίου και του δημοσιογράφου Θ. Κουκάκη προς το πρόσωπο που με την κάρτα του πλήρωσε τα “μολυσμένα” μηνύματα, και το γεγονός ότι το εν λόγω πρόσωπο μηνύει τα θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων, επισήμανε: «Αντιμετωπίσαμε με τον κ. Κουκάκη και το παρακράτος και τα υπονοούμενα. Δηλαδή και το αποκαλύψαμε και συγκρουστήκαμε και μας κυνηγάνε ακόμη και σήμερα, ενώ έχουμε δικαιωθεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα μαθαίνουμε ότι ο δικηγόρος είναι ένας ακραιφνής χρυσαυγίτης. Ας κρίνει ο ελληνικός λαός, με τι ποιότητα λειτουργούν οι θεσμοί στην Ελλάδα. Για εμένα, για όλα αυτά υπάρχει ένας υπεύθυνος: ο κ. Μητσοτάκης. Στα χέρια του υπάρχει πια φθορά των θεσμών, στα χέρια του υπάρχει φθορά της διάκρισης των εξουσιών».

