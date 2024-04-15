Θεοδωρικάκος στον ΣΚΑΪ: Σοβαρός ο κίνδυνος αποχής στις ευρωεκλογές

Για την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις ευρωεκλογές μίλησε ο βουλευτής της ΝΔ Τάκης Θεοδωρικάκος στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε την καταδίκη της κυβέρνησης στην επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ ενώ έκανε λόγο για αυτοσυγκράτηση των δύο πλευρών για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Ερωτηθείς για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από πιθανή επέκταση της σύγκρουσης, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι σε όλα τα επίπεδα αλλά και στον οικονομικό τομέα καθώς όπως είπε «αν επεκταθεί αυτή η αναμέτρηση οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις ενεργειακές ύλες είναι πολλαπλοί και θα κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση στο μέτωπο της ακρίβειας».

Απαντώντας σε ερώτηση για την κριτική της αντιπολίτευσης ενόψει ευρωεκλογών, ο πρώην υπουργός ανέφερε ότι «ο ελληνικός λαός δέκα μήνες πριν ψήφισε και έχει δώσει εντολή τετραετίας και θα πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε του θεσμούς. Μιλώντας με τους πολίτες βλέπω κόπωση από τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις με πολύ σοβαρό κίνδυνο την αποχή και θα πρέπει να συμμετάσχουν οι πολίτες που θα εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στην Ευρώπη».

«Καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν τη ΝΔ καθώς έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να έρθουν σημαντικά κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης», ο ίδιος πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας για την επιστολή ψήφο και τη συμμετοχή των ομογενών στην εκλογική διαδικασία είπε «η επιστολική ψήφος είναι μία κατάκτηση καθώς όλοι οι Έλληνες από το εξωτερικό μπορούν να ψηφίσουν. Συζήτησα με χιλιάδες ομογενείς στον Καναδά και δεν γνώριζαν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν φτάνει η καμπάνια μόνο αλλά χρειάζεται η προσωπική επικοινωνία. Αυτό το κάνουμε και το κάνουμε, θα πάω και στη Γερμανία και στο Λονδίνο και στο Παρίσι.»

Κληθείς να απαντήσει για το αν υπάρχει δυσαρέσκεια στην κοινωνία από το κυβερνητικό έργο, ο βουλευτής της ΝΔ σημείωσε ότι «βλέπω ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία και η δουλειά της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Αυτό κάνει. Έχουμε ανάγκη να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο το κυβερνητικό έργο λόγω των εγγενών προβλημάτων. Πάντοτε υπάρχουν κριτικές στην εκάστοτε κυβέρνηση και καθημερινά οφείλουμε να παίρνουμε τα μηνύματα και να κάνουμε συνεχείς βελτιώσεις».

Για την εγκληματικότητα, ερωτηθείς σχετικά, ο κ. θεοδωρικάκος ανέφερε ότι «το θέμα της ασφάλειας δεν ήταν καν στην ατζέντα της αντιπολίτευσης. Είχαμε κάνει στην πρώτη τετραετία μία πολύ σημαντική προσπάθεια για μία φιλική αστυνομία προς τον πολίτη και αποτελεσματική, οι δείκτες της χαμηλής εγκληματικότητας είχαν μειωθεί και υπήρχαν μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία. Πιστεύω ότι η σημερινή ηγεσία θα επιταχύνουν τις μεταρρυθμίσεις για να έχουμε καλύτερη αστυνομία».

Για το δημογραφικό ζήτημα, ο πρώην υπουργός τόνισε «οι συνέπειες από τη δημογραφική γήρανση και είναι τραγικές και στην οικονομία και στο σύστημα υγείας αλλά κυρίως συνδέονται με μεγάλους κινδύνους στην εθνική ασφάλεια. Το δημογραφικό θα πρέπει να είναι στρατηγική προτεραιότητα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.