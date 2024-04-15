«Έχουμε ήδη καταγεγραμμένες 41 καταγγελίες για ενδοσχολική βία και εκφοβισμό στην πλατφόρμα που ξεκίνησε μόλις την περασμένη Τρίτη, όταν την ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Από αυτές, οκτώ είναι από μαθητές και 33 από γονείς» αποκάλυψε ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και στους δημοσιογράφους Γιώργο Παπαδάκη και Μαρία Αναστασοπούλου.

«Για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση για την ενδοσχολική βία, έχουμε απτά στοιχεία και μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτά και να προστατεύσουμε το κάθε παιδί» συμπλήρωσε ο υπουργός, περιγράφοντας στη συνέχεια όλες τις πλευρές της εθνικής καμπάνιας για το πρόβλημα, σε μια δομημένη πολιτική όπου η πλατφόρμα είναι απλώς μια παράμετρος.

«Ψάχνουμε μαζί με όλα τα υπόλοιπα κράτη να δούμε και να καταλάβουμε γιατί, χρονικά μετά τον Covid, έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τα κρούσματα της νεανικής βίας, ειδικά στο σχολείο. Οι έρευνες μας δείχνουν πως ενώ αριθμητικά τα κρούσματα υποχώρησαν, αυξήθηκε σημαντικά η ένταση τους. Είναι χαρακτηριστικό πως από το 2019 οι περιπτώσεις νεαρών 13-17 ετών που αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις υπερδιπλασιάστηκαν» επεσήμανε ο κ. Πιερρακάκης.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στον διπλασιασμό των ψυχολόγων στις σχολικές δομές σε σχέση με την προηγούμενη τετραετία και στις διαδικασίες επιμόρφωσης των καθηγητών που θα ξεκινήσουν άμεσα, διευκρίνισε πως στην πολιτική που ανακοινώθηκε δεν μιλάμε για ποινές αλλά για «πλαίσιο συνεπειών όταν παραβιάζονται οι κανόνες λειτουργίας του σχολείου» και αποκάλυψε πως «οι καθηγητές αγκαλιάζουν ήδη τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και τα θεωρούν σημαντική εξέλιξη που θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν πολύ αποτελεσματικότερα το πρόβλημα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πιερρακάκης στο θέμα της χρήσης των κινητών στα σχολεία. « Υπάρχει ήδη τυπική απαγόρευση κατοχής κινητού στο σχολείο, αλλά το θέμα είναι η χρήση και ειδικά η παραβατική χρήση. Οι συνέπειες θα είναι πλέον σοβαρές, ειδικά στις περιπτώσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων τρίτων θα αποφασίζεται αμέσως αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος».

Ο υπουργός επανέλαβε πως η αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας είναι εθνικό θέμα και δεν μπορεί να αποτελεί αντιπολιτευτική στόχευση, παρατήρησε πως «όλες οι αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης στα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι γενικότητες και δεν έχει κατατεθεί καμία ορίτζιναλ πρόταση εκ μέρους των άλλων κομμάτων, δηλώνουν πως δεν τους αρέσουν τα μέτρα αλλά δεν λένε τι δεν τους αρέσει και γιατί».

Οι αλλαγές που ετοιμάζονται στο σχολείο και θα ακολουθήσουν αυτές που ήδη θεσμοθετήθηκαν στην επαγγελματική και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «θα ακολουθήσουν σοβαρότατες αλλαγές στο σχολείο. Ξεκινάμε με το ψηφιακό φροντιστήριο που θα εφαρμοστεί άμεσα, πιλοτικά, με Μαθηματικά και Γλώσσα στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου και ολοκληρωμένα από τον Σεπτέμβριο και στο Λύκειο, με ιδιαίτερη έμφαση στην Τρίτη Λυκείου, σε ζωντανή μετάδοση. Θα κρατήσουμε όλα τα θετικά των πανελλαδικών εξετάσεων, κυρίως το αδιάβλητο τους ως διαδικασία και θα αλλάξουμε τον τρόπο επιλογής των θεμάτων στις εξετάσεις, θα είναι από την Τράπεζα Θεμάτων με διαβαθμισμένη δυσκολία. Θέλουμε να ισχυροποιηθεί το Λύκειο».

Για τις ευρωεκλογές, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε πως «είμαι υπέρ της εκλογής των ευρωβουλευτών με ψήφο», προσδιόρισε τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας «στο υψηλότερο δυνατό ποσοστό» και επανέλαβε τη μεγάλη σημασία της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα για την επόμενη ημέρα στην Ευρώπη και τις μεγάλες προκλήσεις που αυτή θα φέρει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

