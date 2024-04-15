Λογαριασμός
Κασσελάκης στους ομογενείς στη Νέα Υόρκη: «θα κάνουμε τα πάντα ώστε να αισθάνεστε ισότιμοι Έλληνες» 

Στις εκδηλώσεις της ομογένειας της Νέας Υόρκης για την 25η Μαρτίου, ως επίτιμος προσκεκλημένος, συμμετείχε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Στις εκδηλώσεις της ομογένειας της Νέας Υόρκης για την 25η Μαρτίου, ως επίτιμος προσκεκλημένος, συμμετείχε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 

Σύμφωνα με τον Εθνικό Κήρυκα, ο Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκε στη δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, όπου διάβασε το «Πιστεύω» στα αγγλικά.
Μιλώντας στους ομογενείς, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε:

«Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στην ομογένεια, πολλοί από εσάς αντιμετωπίζετε μεγάλες καθυστερήσεις ακόμα και για ένα διαβατήριο. Θέλω να ξέρετε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα σταθεί στο πλευρό σας   και θα κάνουμε τα πάντα ώστε να αισθάνεστε ισότιμοι Έλληνες». 

