Στις εκδηλώσεις της ομογένειας της Νέας Υόρκης για την 25η Μαρτίου, ως επίτιμος προσκεκλημένος, συμμετείχε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Κήρυκα, ο Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκε στη δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, όπου διάβασε το «Πιστεύω» στα αγγλικά.

Μιλώντας στους ομογενείς, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε:

«Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στην ομογένεια, πολλοί από εσάς αντιμετωπίζετε μεγάλες καθυστερήσεις ακόμα και για ένα διαβατήριο. Θέλω να ξέρετε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα σταθεί στο πλευρό σας και θα κάνουμε τα πάντα ώστε να αισθάνεστε ισότιμοι Έλληνες».

