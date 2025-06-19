Της Έλενας Γαλάρη

Στη Βουλή διαβιβάζεται δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς που ερευνούν τις παράνομες επιδοτήσεις με ευρωπαϊκά κονδύλια «σκόνταψαν» σε πολιτικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Για αυτά τα πρόσωπα, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς αμελλητί, έστειλαν τον φάκελο με όλα τα στοιχεία στη Βουλή μέσω της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, για το αδίκημα της απιστίας.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Πρωτοδικών (EPPO) στην Αθήνα παρέπεμψε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πληροφορίες σχετικά με τη φερόμενη εμπλοκή δύο πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ποινικά αδικήματα. Το ελληνικό Σύνταγμα προβλέπει ότι μόνο το εθνικό κοινοβούλιο έχει την εξουσία να ερευνά και να ασκεί δίωξη κατά εν ενεργεία ή και πρώην μελών της ελληνικής κυβέρνησης.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η EPPO διεξάγει έρευνα σχετικά με ένα φερόμενο οργανωμένο σύστημα απάτης που αφορά γεωργικά κονδύλια και διαφθορά στην οποία εμπλέκονται δημόσιοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, προέκυψαν πληροφορίες σχετικά με την πιθανή εμπλοκή δύο πρώην υπουργών στην υποβοήθηση και υποκίνηση της υπεξαίρεσης γεωργικών κονδυλίων της ΕΕ κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους.

Σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα, εάν κατά τη διάρκεια μιας έρευνας προκύψουν στοιχεία που αφορούν αδικήματα που διαπράχθηκαν από υπουργούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμη και αν στη συνέχεια αποχωρήσουν από τη θέση τους, θα πρέπει να διαβιβαστούν αμέσως στη Βουλή. Αυτό καθιστά αδύνατη την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων της EPPO και επιβάλλει τη διάσπαση της εν εξελίξει έρευνάς της για ό,τι αφορά την πιθανή ποινική ευθύνη μελών της ελληνικής κυβέρνησης.

Η EPPO έπρεπε να συμμορφωθεί με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, η οποία απαγορεύει στην EPPO να ερευνά και να διώκει εν ενεργεία ή πρώην μέλη της ελληνικής κυβέρνησης. Ωστόσο, κατά την άποψή μας, αυτό περιορίζει την αρμοδιότητα της EPPO, κατά παράβαση του κανονισμού EPPO. Καθώς πρόκειται για ζήτημα συμβατότητας μεταξύ του δικαίου της ΕΕ και του εθνικού δικαίου, η EPPO έχει ήδη αναφέρει το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.