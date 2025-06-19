Ξεκινούν άμεσα οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό και προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του σε πολίτες στην πλατεία Επταλόφου των Αμπελοκήπων.

«Ο οδικός άξονας Flyover θα είναι έτοιμος το πρώτο εξάμηνο του 2027, η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει το πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο της Ευρώπης και η απόφαση για την ανέγερση του νέου αντικαρκινικού νοσοκομείου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου έχει ληφθεί», είπε ο πρωθυπουργός.

Τον κ. Μητσοτάκη καλωσόρισε ο δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος τόνισε πως «επιτέλους υπάρχει ένα συγκεκριμένο, συνεκτικό και υλοποιήσιμο έργο και για τη Δυτική Θεσσαλονίκη».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός στην ομιλία του σημείωσε πως: «Είμαστε σε μία πολύ επικίνδυνη περιοχή με πολλές κρίσεις, οι οποίες έχουν ξεσπάσει ταυτόχρονα, δεν έχουμε την πολυτέλεια, ως χώρα, ενός νέου εσωτερικού διχασμού, δεν έχουμε την πολυτέλεια να ξαναγυρίσουμε σε εποχές που θέλουμε πολιτικά να αφήσουμε πίσω μας».

«Θέλω να θυμίσω ότι σε λίγες εβδομάδες από τώρα συμπληρώνεται η μαύρη επέτειος του τραγικού δημοψηφίσματος, αφού είχαν κλείσει οι τράπεζες, που παραλίγο να οδηγήσει τη χώρα μας έξω από το Ευρώ και ενδεχομένως έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα αφήσαμε πίσω μας. Η γνώμη της Ελλάδας σήμερα μετράει, η Ελλάδα είναι ισχυρή, με ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, με μία οικονομία η οποία συνεχώς βελτιώνεται και με τους πολίτες να γίνονται συμμέτοχοι στην οικονομική πρόοδο της χώρας. Ας κάνουμε υπομονή λοιπόν μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα είμαστε μαζί σας για τις ανακοινώσεις για το 2026, αλλά μέχρι τότε μη ξεχνάτε κάτι που σας είχα πει και πέρυσι: Ότι όσο η οικονομία θα πηγαίνει καλά, τόσο το μέρισμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει πίσω σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

