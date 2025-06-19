Της Έλενας Γαλάρη

Ένοχος μεν, αλλά ατιμώρητος. Αυτή είναι η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας για τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής Κωνσταντίνο Μπαρμπαρούση ο οποίος κάθισε στο εδώλιο για το αδίκημα των προπαρασκευαστικών πράξεων εσχάτης προδοσίας. Το δικαστήριο ομόφωνα έκρινε ότι τελέστηκε το αδίκημα όμως ο πρώην βουλευτής πρέπει να μείνει ατιμώρητος καθώς ανακάλεσε τις δηλώσεις του την ίδια μέρα.

«Ομόφωνα το δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε το άρθρο 135 παρ. 1 ΠΚ. Έκρινε ότι είναι ατιμώρητος βάση της διάταξης 137 παρ. 1 ΠΚ» ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος.

Ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής βρέθηκε κατηγορούμενος με αφορμή όσα είχε πει στις 15 Ιουνίου 2018 κατά τη διάρκεια της συζήτησης πρότασης μομφής στη Βουλή για τη συμφωνία των Πρεσπών, όπου ζητούσε από τον στρατό να συλλάβει τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον Πάνο Καμμένο και τον Προκόπη Παυλόπουλο.

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος έκανε λόγο για λεκτικό ατόπημα.

«Υπήρχε μια πίεση εκείνο τον καιρό ότι κάτι έπρεπε να κάνω γιατί ήταν μια κακή συμφωνία για τη χώρα κι έγινε αυτό το ατόπημα στο τέλος. Πήραν μια υπερβολή της στιγμής..», ανέφερε.

Πρόεδρος: Αυτά όμως τα είχατε γράψει, δεν ήταν προφορικό ατόπημα..

Κατηγορούμενος: Πάντα τα έγραφα γιατί τα ξεχνούσα. Δεν μπορούσα να τα λέω έτσι..

Πρόεδρος: Αυτή η προτροπή στο στρατό που λέτε όμως…

Κατηγορούμενος: Δεν περίμενα ότι θα ερμηνευθεί έτσι. Για αυτό μετά το ανακάλεσα την ίδια μέρα κιόλας.

Πρόεδρος: Είχατε έναν τον εμπρηστικό λόγο…

Κατηγορούμενος: Δεν θεωρώ ότι είχα εμπρηστικό λόγο

Πηγή: skai.gr

