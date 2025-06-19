«Ο βιαστής με την τυρόπιτα»: Ποια είναι η υπόθεση που ανέσυρε ο Γ.Φλωρίδης και η επίθεση στην Ζ.Κωνσταντοπούλου

Μία δικαστική υπόθεση του 2005 ανέσυρε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, κάνοντας επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στη διάρκεια της χθεσινής ομιλίας του στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Ο λόγος για την υπόθεση με τον αποκαλούμενο «βιαστή με την τυρόπιτα», την οποία διαχειρίστηκε ως συνήγορος υπεράσπισης η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ακούσαμε την κ. Κωνσταντοπούλου να μας λέει: Τι χρώμα έχει η δικαιοσύνη, τι γεύση, πώς μυρίζει; Ας το δούμε. Ακούστε κάποια ονόματα. Αν Άλαν από την Αυστραλία. Μ. Σάιτ και άλλες δύο. Είχαν επισκεφτεί την Ελλάδα. Άγνωστες μεταξύ τους. Και υπέστησαν βιασμό από κάποιον εδώ Έλληνα. Αφού προηγουμένως ναρκώθηκαν. Αυτόν τον βιαστή (…) τον υπερασπίστηκε η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου υποβάλλοντας σε βασανιστήρια τις γυναίκες θύματα του βιαστή, οι οποίες έρχονταν από χώρες του εξωτερικού και έβλεπαν συνεχώς την υπόθεση να παίρνουν αναβολές» τόνισε από το βήμα ο υπουργός Δικαιοσύνης προκαλώντας το έντονο χειροκρότημα των βουλευτών της πλειοψηφίας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου από τα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας φώναζε: «Λες ψέματα».

Ποια είναι, όμως, η υπόθεση του βιαστή που νάρκωνε τα θύματά του με τυρόπιτα;

Τον Μάρτιο του 2005, μια 29χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία κατήγγειλε στις ελληνικές αρχές ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στην Αθήνα, από έναν άνδρα που προσποιήθηκε τον ξεναγό. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ακολούθησαν τρεις παρόμοιες καταγγελίες, από γυναίκες που επίσης επισκέπτονταν την Ελλάδα για διακοπές. Οι περιγραφές παρουσίαζαν κοινά στοιχεία: προσέγγιση από άγνωστο άνδρα κοντά στην Ακρόπολη, προσφορά φαγητού, ναρκωτική ουσία, απώλεια ελέγχου και, τελικά, σεξουαλική κακοποίηση.

Ο κατηγορούμενος, ελληνικής υπηκοότητας, συνελήφθη και ταυτοποιήθηκε. Σύμφωνα με τις δικογραφίες, είχε υιοθετήσει την ταυτότητα του «Ελληνογάλλου πιλότου» και πλησίαζε τουρίστριες, προσφερόμενος να τις ξεναγήσει σε ιστορικά σημεία της Αθήνας. Τους πρόσφερε τυρόπιτα, στην οποία – σύμφωνα με τις καταθέσεις των καταγγελλουσών – είχε τρίψει υπνωτικό φάρμακο. Κατόπιν, και αφού τα θύματα άρχιζαν να παρουσιάζουν συμπτώματα σύγχυσης ή υπνηλίας, τις οδηγούσε σε ξενοδοχεία όπου, όπως αναφέρθηκε, προχωρούσε σε πράξεις χωρίς συναίνεση.

Η κατάθεση της Νατάλι Κάρνιφ

Η πρώτη καταγγέλλουσα, Νατάλι Κάρνιφ από τον Καναδά, κατέθεσε πως η επαφή ξεκίνησε με φιλική κουβέντα κοντά στον αρχαιολογικό χώρο. Ο άνδρας εμφανίστηκε πρόθυμος να τη συνοδεύσει σε αξιοθέατα, ενώ λίγο αργότερα έφυγε για να αγοράσει φαγητό. Όταν επέστρεψε, της προσέφερε τη μισή τυρόπιτα. Μετά την κατανάλωση της τυρόπιτας, η γυναίκα ένιωσε βαρύ το κεφάλι της, ενώ διατήρησε περιορισμένη επίγνωση των γεγονότων που ακολούθησαν. Το επόμενο πρωί ξύπνησε σε δωμάτιο ξενοδοχείου, χωρίς να θυμάται ακριβώς την προηγούμενη νύχτα.

Η καταγγελία της οδήγησε σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ουσίας του συγκεκριμένου υπνωτικού στον οργανισμό της. Όπως προέκυψε αργότερα, η ίδια μέθοδος είχε εφαρμοστεί σε τουλάχιστον τρεις ακόμη γυναίκες.

Η απολογία και η γραμμή υπεράσπισης

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε αρχικά ότι χρησιμοποίησε το φάρμακο, επικαλούμενος προσωπικά ψυχολογικά και οικογενειακά προβλήματα. Αργότερα, αναθεώρησε την κατάθεσή του, ισχυριζόμενος ότι οι πράξεις ήταν συναινετικές.

Την υπεράσπισή του ανέλαβε η δικηγόρος Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αργότερα εξελέγη βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ και διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής. Στο σήμερα είναι η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας». Η υπόθεση πήρε νέα δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια, καθώς οι δίκες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Μαραθώνια δικαστική διαδικασία

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, η υπόθεση βρισκόταν σε εκκρεμότητα επί σειρά ετών, με συνεχείς αναβολές.

Από το 2006 έως το 2013 είχαν καταγραφεί τουλάχιστον έντεκα διακοπές ή μεταθέσεις δικών. Δύο αποδόθηκαν σε απουσίες μαρτύρων, τρεις σε αποχές δικηγόρων ή απεργίες, ενώ οι υπόλοιπες σχετίζονται με δικονομικές ενστάσεις από την υπεράσπιση του κατηγορουμένου.

Τα τέσσερα φερόμενα ως θύματα – τρεις γυναίκες από την Αυστραλία και μία από τον Καναδά – αναγκάζονταν επί σειρά ετών να ταξιδεύουν στην Ελλάδα, καλύπτοντας με δικά τους έξοδα τη μεταφορά και διαμονή τους, χωρίς να καταφέρνουν να καταθέσουν σε πλήρη δίκη. Παράλληλα, όπως καταγγέλθηκε, κάθε αναβολή σήμαινε και νέα αναβίωση τραυματικών εμπειριών.

Σε συνέντευξή της στον Σταύρο Θεοδωράκη, μία εκ των γυναικών από τον Καναδά είχε δηλώσει: «Η συνήγορος του κατηγορούμενου ισχυρίστηκε ότι είναι απασχολημένη με κάποια άλλη υπόθεση στην επαρχία. Μια υπόθεση που ανέλαβε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Τους είπα ότι είχα έρθει από τον Καναδά. Το ήξεραν άλλωστε. Τους παρακάλεσα να διακόψουν εν ανάγκη και να γίνει η δίκη την επόμενη εβδομάδα. Τίποτα».

Η μακρά καθυστέρηση της εκδίκασης της υπόθεσης έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, ακόμη και εντός του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, η Σίσσυ Βωβού, τότε μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και του Δικτύου Γυναικών και τώρα Πρόεδρος γυναικείων δικαιωμάτων «Το μωβ», είχε εκφράσει δημόσια επιφυλάξεις για την υπερασπιστική τακτική της κ. Κωνσταντοπούλου, θέτοντας ζήτημα επαγγελματικής δεοντολογίας.

Τελικά, μετά από χρόνια καθυστερήσεων, ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 12 ετών για βιασμό κατ’ εξακολούθηση. Ωστόσο, το 2015, αποφυλακίστηκε βάσει του νόμου Παρασκευόπουλου, ο οποίος προέβλεπε αποσυμφόρηση των φυλακών και ευνοϊκές ρυθμίσεις για μεγάλο αριθμό κρατουμένων.

Η αποφυλάκιση του δράστη προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα καθώς υπήρξαν επικρίσεις για τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που είχε διατελέσει συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου και, εκείνη την περίοδο, ήταν πρόεδρος της Βουλής. Δηλώσεις της υπέρ του νομοσχεδίου έγιναν αντικείμενο αντιπαράθεσης, με πολιτικούς αντιπάλους να τη στοχοποιούν κατηγορώντας τη για «υπεράσπιση εγκληματιών».

Πηγή: skai.gr

