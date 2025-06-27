«Η Γαλλία συντάσσεται απολύτως με τις ελληνικές θέσεις ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πλήρης συμμόρφωση όλων των κρατών στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση με το Γάλλο ομόλογό του Jean-Noël Barrot στο Παρίσι.

Ερωτηθείς για το θέμα της Λιβύης και τη στάση της Γαλλίας αναφορικά με τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας, ανέφερε πως οι δυο πλευρές συμφώνησαν πως «θα πρέπει, να υπάρξει ένα πλαίσιο κατανόησης, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να ασκούν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα με βάση το Διεθνές Δίκαιο και να μην υπάρξει καμία απόκλιση από τα δικαιώματα αυτά».

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, αναφέρθηκαν στις κοινές προκλήσεις, στα ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση. «Και βεβαίως το μέρος που αφορά την πολιτική σταθερότητα της Λιβύης, που δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η Αφρική, ιδίως η Υποσαχάρια Αφρική, βρίσκεται σε μια κατάσταση γενικότερης ανάφλεξης, δημιουργεί συνθήκες, έτσι ώστε να υπάρξει μια διάχυση της κρίσης, η οποία θα επηρεάσει και την Ευρώπη», επεσήμανε.

Σημείωσε πως ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναφορικά με τη σχέση που αναπτύσσουμε με τη Λιβύη και την πιθανότητα να έχουμε την επικείμενη επίσκεψή μας και ζήτησε ενημέρωση για τα ζητήματα αυτά. «Η θέση της γαλλικής κυβέρνησης είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική λύση στο ζήτημα της Λιβύης, έτσι ώστε η Λιβύη με ένα δικό της πρόγραμμα, με ένα πρόγραμμα ιδιοκτησίας της, να μπορέσει να μεταβεί σε ένα καθεστώς, το οποίο θα είναι ενιαίο και ισχυρό».

Αυτή τη στιγμή, όπως τόνισε, παρατηρούνται αυξήσεις στα μεταναστευτικά ρεύματα από τη Λιβύη και από τις δύο πλευρές, από την ανατολική προς την Ελλάδα και από τη δυτική προς την Ιταλία. «Είναι σημαντικό να καταγράφουμε ότι η Λιβύη θα πρέπει να τηρεί απαρεγκλίτως το Διεθνές Δίκαιο. Θα πρέπει να σέβεται ιδίως τους κανονισμούς που αφορούν το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

Στα διμερή ζητήματα, οι δύο πλευρές ανέδειξαν την αύξηση του διμερούς εμπορίου που σημειώνεται την τελευταία πενταετία και τα περιθώρια που υπάρχουν για περαιτέρω αύξηση σε τομείς, όπως είναι ενδεικτικά η ενέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος, η τεχνητή νοημοσύνη και βεβαίως οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές και οι πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.

Συζητήθηκαν ακόμα τα ευρωπαϊκά ζητήματα με ιδιαίτερη αναφορά στη στρατηγική αυτονομία και τη μετανάστευση.

«Η πεποίθηση της ελληνικής Πολιτείας είναι ότι η αυτονομία της Ευρώπης, τόσο στον αμυντικό τομέα, όσο και γενικά στον γεωπολιτικό, θα φέρει πολλαπλάσια οφέλη για την Ευρώπη και για τα κράτη μέλη», επεσήμανε ο κ. Γεραπετρίτης.

Επιπλέον, για το ζήτημα της μετανάστευσης, η Ελλάδα και η Γαλλία μοιράζονται τις ανησυχίες, τόνισε, «οι οποίες υφίστανται. Έχουμε μια εδραία πεποίθηση στο ότι θα πρέπει να προστατεύονται τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή των βαρών».

Σε ό,τι αφορά τα διεθνή ζητήματα, συζήτησε με τον Γάλλο ομόλογό του θέματα που αφορούν τη Γάζα, την ευρύτερη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη Λιβύη και τη Συρία.

Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, «έχουμε μια συναντίληψη για τα ζητήματα, τα οποία αφορούν το status στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Καταγράψαμε την ανάγκη να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός για την παρακολούθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία παρέχεται αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να προληφθεί η καταστροφική ανθρωπιστική κρίση. Και επιπλέον συζητήσαμε για την ανάγκη να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων».

Σε σχέση με την Ουκρανία, «καταδικάζουμε τη ρωσική επιθετικότητα, η οποία συνεχίζεται. Αναφερθήκαμε στο ζήτημα της αποφυγής καταστρατηγήσεων του πλαισίου κυρώσεων που υφίσταται αυτή τη στιγμή για τη Ρωσία και την ανάγκη να υπάρξει μια ουσιαστική, άμεση, άνευ όρων κατάπαυση του πυρός για να διασφαλιστεί η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της Ουκρανίας».

Τέλος, σε σχέση με τη Συρία «και οι δύο μοιραστήκαμε τη σκέψη ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ πιο έντονη προληπτική πολιτική ασφαλείας, ιδίως σε ό,τι αφορά τις θρησκευτικές κοινότητες». «Θα πρέπει η μεταβατική κυβέρνηση να δείξει στην πράξη τη συμπεριληπτικότητά της, να περιλάβει σε όλα τα όργανα εξουσίας μέλη των θρησκευτικών κοινοτήτων και να διασφαλίσει ένα περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας για όλο τον πληθυσμό», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

