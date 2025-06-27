Του Γιάννη Ανυφαντή

Φως σε πιθανά «αλισβερίσια» μεταξύ βουλευτών και υπηρεσιακών στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχονται να ρίξουν οι συνομιλίες που περιέχονται στην ογκωδέστατη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Μάλιστα το τελευταίο 24ωρο, βουλευτές της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης κάνουν φύλλο και φτερό τα αποσπάσματα των συνομιλιών που κατέγραψε η ΕΥΠ, στο πλαίσιο των νόμιμων επισυνδέσεων, με την κυβέρνηση να τηρεί στάση αναμονής ούτως ώστε να μελετήσει το σύνολο της δικογραφίας προκειμένου να έχει μια πλήρης και καλή γνώση όσων αναφέρονται και την αντιπολίτευση να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο κατάθεσης αιτήματος σύστασης προανακριτικής επιτροπής.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, την τελική λίστα των 10 βουλευτών, συνομιλίες των οποίων έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή, συνθέτουν οι Χρ. Κέλλας, Δ. Σταμενίτης, Θ. Λεονταρίδης, Τ. Χατζηβασιλείου, Μ. Σενετάκης, Θ. Σταυρόπουλος, Χρ. Μπουκώρος και Φανής Παπάς από τη Νέα Δημοκρατία, ο Φραγκίσκος Παρασύρης από το ΠΑΣΟΚ και ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Νέοι «καυτοί» διάλογοι

Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία στις 19.09.21 του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά με τον Σ.Κ., αναφορικώς με αίτημα κτηνοτρόφου που όπως τονίζεται ήταν «δικό τους παιδί»:

Δημήτρης Μελάς: Ε, πήγα με το δύσκολο κομμάτι και βρήκα μια αφορμή που έγινε μια αλλαγή λόγω πυρόπληκτου και τον έβαλα εκεί μέσα και θα βγει εντελώς.

Σ. Κ.: Έχουμε και τον Β. και τον Ν. ρε σεις…

Δημήτρης Μελάς: Του Κ. θα γίνει όπως είχαμε πει, θα γίνει σε έναν έλεγχο συνολικό και θα μπει και αυτός μέσα για να μην φαίνεται, τώρα τον Οκτώβριο.

Σ. Κ.: Ναι μωρέ να το φτιάξει, είναι κρίμα το παιδί, είναι και δικό μας.

Mάλιστα, στις 07.03.2022 άγνωστος άνδρας ζητά από τον Δημήτρη Μελά εξυπηρέτηση για έναν…«αδελφό» που κερνάει:

Άγνωστος άνδρας: Έχω ένα άλλο θέμα που είναι από αδελφό και κερνάει απεριόριστα.

Δημήτρης Μελάς: Κοίτα, σου λέω, κατά 98% - 99% θα το κάνω γιατί δεν θέλει και προσθήκη αγρόκτημα, συμφέρει, αλλά τι;

Άγνωστος άνδρας: Και βγάλε τον λογαριασμό, δεν με πειράζει.

Σε άλλη καταγραφή από τις 04.04.2022, ο Σ.Ν. λέει στον τότε επικεφαλής του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά: «Εσύ κανονίζεις εάν είναι τώρα να τα βάλουμε αυτά μέσα στην πληρωμή και εγώ με το που πληρωθούμε, έρχομαι κάτω και παίρνει τρία και παίρνεις τρία, αγάπη μου, όμορφη, έτσι; Οκ;».

Ο Δημήτρης Μελάς τότε φέρεται να απαντά καταφατικά, ωστόσο ο συνομιλητής του, του λέει: «Όχι, όχι, άκουσέ με, επειδή είναι και φίλος και τα λοιπά, οπότε δεν πειράζει. Όχι, όχι, αυτό που σου λέω, ναι, ισχύει, εάν θες όμως στα δίνω ή από τώρα ή μόλις πληρωθεί. Εγώ, με εμένα, δεν το συζητάμε αγάπη. Όχι, να το ξέρεις είναι σαν τιπ για το ταξίδι στο Λονδίνο, να ξέρεις αυτό, ότι έχει συν τρία να χαλάσεις».

Σε ό, τι αφορά στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Διονύση Σταμενίτη, ο ίδιος δίνει μια διαφορετική εκδοχή του διαλόγου του με τον τότε επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Μπαμπασίδη, από εκείνη που κυκλοφόρησε αρχικά χθες το απόγευμα:

Διονύσης Σταμενίτης: Άκουσα τώρα έναν τύπο που με πήρε.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Ναι.

Διονύσης Σταμενίτης: Και μου λέει, εεε, αυτός έχει δηλώσει γλυκά καλαμπόκια και θέλει να δηλώσει κανονικά. Ή ανάποδα δεν ξέρω τι έχει.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Ναι.

Διονύσης Σταμενίτης: Και του λέω αυτό δεν γίνεται, μου λέει το έκανε ο τάδε λέει με το τάδε ΑΦΜ, το έκανε ο Β. με έναν τύπο λέει εκεί πέρα, μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σύστημα του το άνοιξε το διόρθωσε.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Ποιος είναι αυτός; Είναι σοβαρό;

Διονύσης Σταμενίτης: Δεν το ξέρω.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Ισχύει καταρχήν αυτό που λέει αυτός;

Διονύσης Σταμενίτης: Ε τι να σου πω, μου το είπε ένας.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Ότι κάποιος του άνοιξε το σύστημα εδώ; Δεν εεε και από δω γίνεται…

Διονύσης Σταμενίτης: Δεν το ξέρω.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Το σύστημα δεν το ανοίγει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το ανοίγει η εταιρεία με εντολή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διονύσης Σταμενίτης: Δεν το ξέρω.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Μήπως το λέει έτσι;

Διονύσης Σταμενίτης: Μπορεί.

Την ίδια ώρα, σε ένα άλλο σημείο των συνομιλιών, Κρητικός κτηνοτρόφος, ο οποίος εμφανίζεται ως πρωταγωνιστής της υπόθεσης μιλώντας με τρίτο πρόσωπο φέρεται να διαμαρτύρεται, υποστηρίζοντας ότι κατά την άποψη του ο τότε Υπουργός (Λευτέρης Αυγενάκης) και ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ζερβός έκοψαν από τα δικά του ΑΦΜ για να δώσουν έξι εκατομμύρια ευρώ σε 120 οικογένειες στα Ζωνιανά και ότι αυτό είναι μεγάλο σκάνδαλο. Σε μεταγενέστερη συνομιλία μεγάλης έντασης του κτηνοτρόφου με τον Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Λευτέρης Ζερβός φέρεται να λέει: "Το έχω κάνει σε όλους τους Κρητικούς ναι, όλους τους Κρητικούς τους βοηθάω, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ , ό,τι κι αν είναι. Ό,τι μπορώ το κάνω, δεν θα έκανα κακό σε κανέναν".

Στη δικογραφία γίνεται αναφορά και σε επικοινωνία του τότε αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Λευτέρη Ζερβού με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Φρέντυ Παρασύρη, αναφορικώς με ένσταση κτηνοτρόφου της εκλογικής του περιφέρειας που κατατέθηκε εκπρόθεσμα και ζητούσε να γίνει μια “εξαίρεση”. «Δεν έχω την παραμικρή εμπλοκή ή συμμετοχή στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων», ξεκαθαρίζει με δήλωσή του ο βουλευτής της Χαριλάου Τρικούπη, επισημαίνοντας ότι η μοναδική του σύνδεση με το ζήτημα ήταν ένα τηλεφώνημα διάρκειας μόλις 90 δευτερολέπτων, που δέχτηκε από στέλεχος του οργανισμού, στο πλαίσιο ενημέρωσης για την περίπτωση ενός πραγματικού και νόμιμου ελαιοπαραγωγού.

Σε ότι αφορά τον Βασίλη Κόκκαλη, ο βουλευτής το ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να αναφέρει στο τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μπαμπασίδη (11/11/24) ότι έχει επικοινωνήσει νωρίτερα και με έναν διευθυντή ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Κέντρο Γιώργο για ένα δικό του ζήτημα και ζητάει από τον κ. Μπαμπασίδη να τον καλέσει στο viber. Μάλιστα 3 ημέρες αργότερα στέλνει γραπτό μήνυμα στον Μπαμπασίδη και ζητάει σε εισαγωγικά να μην τον ξεχάσει. Δύο μέρες μετά οι 2 άνδρες ξαναμιλούν και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε έναν άνδρα με επώνυμο Λέτσιος. Ο Κ. Μπαμπασίδης του απαντά να βρει τον Κ. Λέτσιο και τα δικαιώματα του για να πληρωθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.