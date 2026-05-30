Ο «ντετέκτιβ Μονκ», Τόνι Σαλούμπ, επιστρέφει στη μικρή οθόνη

Ο σταρ του «Ντετέκτιβ Μονκ», Τόνι Σαλούμπ (Tony Shalhoub) εντάσσεται στο καστ της νέας σειράς του CBS, "Einstein".

Η παραγωγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με σκοπό η σειρά να κάνει πρεμιέρα την τηλεοπτική σεζόν 2026-27.

Με τον ρόλο αυτό, ο Σαλούμπ συναντά ξανά τον δημιουργό - εκτελεστικό παραγωγό του "Monk", Άντι Μπρέκμαν (Andy Breckman), καθώς και τον σκηνοθέτη - εκτελεστικό παραγωγό Ράντι Ζισκ (Randy Zisk). Οι Μπρέκμαν και Ζισκ συνυπογράφουν την εκτέλεση παραγωγής και στο "Einstein".

Η σειρά ακολουθεί τον Lewis Einstein (Μάθιου Γκρέι Γκάμπλερ), τον ευφυή αλλά ασιμβίβαστο δισέγγονο του Άλμπερτ Άινσταϊν. Ζει μια άνετη ζωή ως μόνιμος καθηγητής πανεπιστημίου, μέχρι που οι παράξενες αναποδιές του τον φέρνουν αντιμέτωπο με τον νόμο. Τότε, αναγκάζεται να συνεργαστεί με μια τοπική ντετέκτιβ, την Ter (Μελίσα Φουμέρο), βοηθώντας την να εξιχνιάσει τις πιο περίπλοκες υποθέσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ο Lewis είναι ένας δημοφιλής καθηγητής στο Princeton... όταν εμφανίζεται πραγματικά στην τάξη. Αλαζόνας και παραπλανημένος νιώθει να τον πλακώνει η ιδιοφυΐα και το διάσημο όνομα του. Ωστόσο, το να χρησιμοποιήσει το χάρισμά του για την επίλυση ανθρωποκτονιών ίσως του θα δώσει, επιτέλους, ένα νόημα και έναν σκοπό στη ζωή του».

Σύμφωνα με το Deadline, στο βασικό καστ της σειράς θα συμμετέχει επίσης η υποψήφια για Όσκαρ, Εmmy και Χρυσή Σφαίρα Ανζενού Ελις-Τέιλορ (Aunjanue Ellis-Taylor) ενώ ο Σαλούμπ θα υποδυθεί τον πατέρα του Lewis, Jack Einstein. Ο Γκάμπλερ θα έχει και ρόλο παραγωγού, ενώ πίσω από τη σειρά βρίσκεται η CBS Studios.

Ο Σαλούμπ πρωταγωνίστησε ως ο μικροβιοφοβικός ντετέκτιβ Μονκ και στις 8 σεζόν της σειράς καθώς και στην streaming ταινία "Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie", που έκανε πρεμιέρα στο Peacock το 2023. Για την διάσημη ερμηνεία του ο ηθοποιός απέσπασε τρία Βραβεία Emmy Α' Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά. Το τέταρτο Emmy το κέρδισε για τον Β' Ανδρικό Ρόλο στη σειρά του Prime Video, "Τhe Marvelous Mrs. Maisel".



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.