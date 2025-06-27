ΟΠΕΚΕΠΕ: Εξελίξεις δρομολογεί η δυσαρέσκεια μετά τις αποκαλύψεις

Της Δώρας Αντωνίου

Την κίνηση με την οποία θα «απαντήσει» στο εξαιρετικά βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί για την κυβέρνηση με επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μελετά ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που δήλωσε αργά χθες από τις Βρυξέλλες ότι θα πάρει τις αποφάσεις του μόλις ενημερωθεί πλήρως, βρίσκεται σε σύσκεψη με συνεργάτες του, αμέσως μετά την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες, προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ για τους τέσσερις υφυπουργούς, οι οποίοι έχουν καταγραφεί σε συνομιλίες με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ (Χρ. Κέλλας -υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρ. Μπουκώρος-υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δ. Σταμενίτης-υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τ. Χατζηβασιλείου -υφυπουργός Εξωτερικών).

Το σενάριο απομάκρυνσής τους από την κυβέρνηση είναι στο τραπέζι με κυβερνητικό στέλεχος να επισημαίνει ότι «δεν μπορούν να δικαιολογηθούν οι παρεμβάσεις τους, ούτε να εξηγηθούν. Απλώς δεν στέκονται», δίνοντας τον τόνο για το κλίμα που επικρατεί. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανακοινώσεις άμεσα.

Το ερώτημα είναι αν οι αποφάσεις που θα ληφθούν αφορούν και τον Μάκη Βορίδη, ο οποίος έχει δημοσίως υπεραμυνθεί των χειρισμών του. Ο νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι για τους δύο πρώην υπουργούς (Βορίδη - Αυγενάκη) δεν προκύπτει κάτι μεμπτό από τη δικογραφία.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο κ. Βορίδης ανέφερε χθες πως για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχεται για μια υπογραφή. «Όταν είχε βγάλει ανακοίνωση η ευρωπαϊκή εισαγγελία, είχα πει πως εσείς, οι πολίτες, δεν ξέρουν τι έχω κάνει και τι δεν έχω κάνει. Και είναι λογικό ο καθένας να έχει τις υποψίες του, τις επιφυλάξεις του, τις ανησυχίες του. Εγώ όμως ξέρω τι έχω κάνει. Είχα πει τότε, χωρίς να έχω δει τη δικογραφία, ότι δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο. Από χτες είμαι πιο ανακουφισμένος, διότι αυτό που είχε δει το φως της δημοσιότητας ως πιο κατεξοχήν ελεγκτέο, αυτό είναι και το μόνο που υπάρχει μέσα στη δικογραφία. Είναι μια απόφαση της διοικήσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, να κάνει κατανομή βοσκοτόπων στην οποία εγώ έχω γράψει επάνω τη λέξη ‘’συμφωνώ’’. Αυτό είναι.» είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο κ. Αυγενάκης, σε ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει: «Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να με εμπλέκει σε οποιαδήποτε έκνομη πράξη στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως επιβεβαιώνεται και από το σύνολο της δικογραφίας».

«Όλη η υπόθεση, είμαι βέβαιος ότι θα αξιολογηθεί κατά το προσήκοντα θεσμικό τρόπο, μακριά από μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες. Είμαι σίγουρος και ήσυχος με την συνείδησή μου» καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.